Ex-técnico dos EUA Bruce Arena negocia com San Jose Earthquakes, dizem fontes

O San Jose Earthquakes está em negociações avançadas com o ex-técnico do LA Galaxy e da seleção masculina dos Estados Unidos, Bruce Arena, para torná-lo o próximo técnico do time, disseram fontes à ESPN na sexta-feira.

Arena, 73 anos, há muito tempo atua como técnico principal e gerente geral em suas passagens anteriores pela MLS, mas não está claro se seu papel potencial no San Jose envolveria responsabilidades semelhantes e o que isso pode significar para o atual GM Chris Leitch.

Arena foi vinculado pela primeira vez ao cargo de San Jose no mês passado, assim como outro ex-técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Gregg Berhalter, bem como o ex-técnico do Portland Timbers, Gio Savarese, e Robin Fraser, ex-técnico do Colorado Rapids. Desde então, Berhalter foi contratado pelo Chicago Fire.

Os terremotos se recusaram a comentar.

Arena está desempregado desde que renunciou ao cargo de técnico e diretor esportivo do New England Revolution em setembro de 2023.

Sua demissão ocorreu depois que ele foi colocado em licença administrativa e posteriormente investigado pela MLS por fazer “comentários insensíveis e inapropriados”. No momento de sua renúncia, Arena reconheceu que “cometeu alguns erros”, mas não deu mais detalhes.

A MLS anunciou que “certas” alegações foram confirmadas e que a Arena teria que fazer uma petição ao comissário da MLS, Don Garber, se quisesse trabalhar na liga novamente. A Arena finalmente atendeu a essas condições e foi declarada elegível para retomar o trabalho na MLS em dezembro de 2023.

Aparecendo no programa “Kickin’ it” da CBS Sports Golazo Network em junho, Arena disse que assumiu a responsabilidade por suas ações, mas também disse que precisava ser “reservado” no que poderia dizer sobre o motivo de sua renúncia. Ele chamou o que passou de “doloroso”.

Bruce Arena renunciou ao cargo de técnico do New England Revolution em setembro de 2023. Jeff Dean/Getty Images

Embora nenhum acordo tenha sido alcançado ainda, se for concluído, a Arena assumirá o comando de um time de San Jose que está muito longe de seu apogeu no início dos anos 2000, quando ganhou duas Copas da MLS e um Supporters’ Shield, e agora precisa de uma reconstrução completa.

Os Quakes acabaram de terminar a temporada regular de 2024 da MLS com o menor número de pontos (21 em 34 jogos) e um recorde de 6-25-3. O segundo pior total de pontos foram 30 do Chicago. San Jose também estabeleceu um recorde duvidoso da liga ao sofrer 78 gols.

Os Quakes começaram a temporada com Luchi Gonzalez como técnico principal, mas ele foi demitido no final de junho, com o assistente técnico Ian Russell liderando o time interinamente pelo resto do ano.

Arena provou ser adepto da reconstrução de empregos, tendo ressuscitado o LA Galaxy quando assumiu em 2008 e fazendo o mesmo com o New England a partir de 2021.

O sucesso da Arena em campo na MLS é incomparável. Ele é o treinador mais vitorioso da história da MLS, com 262 vitórias na temporada regular e ganhou 12 troféus.

Com o DC United, ele ganhou duas Copas da MLS, um Supporters’ Shield, uma US Open Cup, a Concacaf Champions Cup de 1998 e a Copa Interamericana. Mais tarde, com o Galaxy, a Arena conquistou três MLS Cups e dois Supporters’ Shields. Ele conquistou seu último título com os Revs em 2021. Ele também treinou o New York Red Bulls.

A Arena desfrutou de altos semelhantes a nível internacional, mas também experimentou alguns baixos esmagadores.

Ele liderou a USMNT às quartas de final da Copa do Mundo de 2002, incluindo uma vitória nas oitavas de final sobre o rival México. Durante duas passagens no comando, ele levou a USMNT a três títulos da Copa Ouro em 2002, 2005 e 2017.

Mas ele também estava no comando quando a USMNT não conseguiu se classificar para a Copa do Mundo de 2018, em parte graças à surpreendente derrota por 2 a 1 para Trinidad e Tobago no último dia das eliminatórias. Ele renunciou dias depois dessa derrota.