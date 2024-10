‘Extraordinário’ Luka Modric quebra recorde do Real Madrid em vitória

Carlo Ancelotti elogiou Luka Modric como um “profissional extraordinário” depois que o meio-campista comemorou se tornar o jogador mais velho do Real Madrid ao dar uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Celta de Vigo.

Um chute impressionante de Kylian Mbappé colocou o Real Madrid na frente no primeiro tempo em Balaidos, no sábado, e Williot Swedberg empatou para o Celta.

Modric então saiu do banco – quebrando o recorde de Ferenc Puskas como jogador mais velho do Real Madrid a disputar uma partida oficial, aos 39 anos e 40 dias – antes de jogar com Vinícius Júnior para o gol da vitória três minutos depois.

“É uma honra e um prazer treinar e trabalhar com [Modric]”, disse Ancelotti à Real Madrid TV. “Com tudo o que conseguiu, é um profissional fantástico e um homem de topo”.

A vitória do Real Madrid sobre o Celta coloca o time empatado em pontos com o Barcelona no topo da tabela da LaLiga, antes do jogo do Barça contra o Sevilla, no domingo.

Também ampliou a invencibilidade na Liga para 42 partidas, um jogo a menos que o recorde do Barcelona, ​​que o Real Madrid enfrentará no Clássico do próximo fim de semana.

“[Modric] sempre contribui, seja titular ou saindo do banco”, acrescentou Ancelotti em entrevista coletiva. “Ele tem tanta qualidade que nos ajuda.

“Não há muitas palavras a acrescentar, ele ainda é fantástico. É um profissional extraordinário, trabalha muito, é calmo, tem caráter, o Real Madrid tem sorte de ter este jogador”.

Mbappé e Vinicius perderam jogos pelos seus países durante a pausa internacional devido a problemas físicos, mas impressionaram frente ao Celta.

“[They scored] dois gols espetaculares”, disse Ancelotti. “Eles têm essa qualidade e aproveitaram ao máximo hoje. Eles treinaram bem durante o intervalo e melhoraram a sua condição.”