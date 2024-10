F1, Georgia-Texas fazem de Austin a capital mundial do esporte

À medida que a Fórmula 1 chega a Austin, a capital do Texas é palco de um dos maiores jogos do futebol universitário da temporada: o 5º colocado da Geórgia contra o 1º colocado do ranking Longhorns. ESPN

Se você gosta de esportes ao vivo, não há lugar melhor para estar neste fim de semana do que Austin.

A Fórmula 1 está de volta à capital do Texas para seu Grande Prêmio anual dos EUA, com treinos começando na sexta-feira e a corrida começando no domingo. (15h00 horário do leste dos EUA, transmissão ao vivo na ABC/ESPN +). No sábado, o Texas recebe a Geórgia no Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium em um dos maiores jogos de futebol americano universitário da temporada. (19h30 horário do leste dos EUA, transmissão ao vivo pela ABC/ESPN +).

O Circuito das Américas de Austin está circulado nos calendários dos pilotos de F1 a partir do momento em que o cronograma de cada temporada é confirmado, e os Longhorns estão 6-0 e classificados em primeiro lugar no país. Como resultado, há um burburinho definitivo na Sixth Street antes das festividades deste fim de semana.

Dave Wilson e Nate Saunders, da ESPN, explicam por que Bat City está tão entusiasmada com os eventos marcantes de sábado e domingo.

A ESPN está preparada para sediar uma experiência inesquecível em Austin, Texas, unindo fãs de futebol universitário e de Fórmula 1, de quinta a domingo. Os programas da ESPN, do College GameDay ao SportsCenter, contarão com transmissões no local. Sábado: No. 5 Georgia-No. 1 Texas, 19h30 horário do leste dos EUA

Domingo: Grande Prêmio de F1 no COTA, 15h horário do leste dos EUA

• Assistir no ABC/ESPN+ | Assine agora

Uma potência esportiva emergente

Austin se orgulha de suas raízes como a “Capital Mundial da Música ao Vivo”, uma indústria de US$ 1,8 bilhão em uma cidade que atrai multidões para eventos como o SXSW e o Austin City Limits Music Festival, mas está se tornando uma potência esportiva como a cidade. continua a crescer.

No primeiro ano em que Austin sediou a corrida de F1 no COTA, o público foi estimado em cerca de 117.000. A corrida do ano passado atraiu mais de 432 mil fãs. A COTA afirma que, na sua primeira década, foi responsável por 7 mil milhões de dólares em impacto económico para Austin e Texas, proporcionando aos texanos mais de 64.000 empregos todos os anos, com o Austin Business Journal a equiparar-se a acolher um Super Bowl anualmente.

Mas a combinação da corrida com um enorme jogo de futebol da SEC é uma nova reviravolta.

O Texas tradicionalmente joga seu maior jogo da temporada fora da cidade, contra o Oklahoma, em Dallas, durante a Feira Estadual do Texas. Desde 1936, os Longhorns sediaram um confronto entre dois dos cinco primeiros times em Austin apenas duas vezes: o nº 1 do Texas perdeu para o nº 2 do estado de Ohio em 2006 e os Horns mais bem classificados venceram o nº 4 do Arkansas em 1970.

A mudança dos Longhorns para a SEC aumentou significativamente os riscos dos jogos em casa, juntamente com os níveis de excitação que os acompanham. Texas e Geórgia, dois dos principais programas da história do futebol universitário, se encontrarão durante a temporada regular pela primeira vez desde 1958, e apenas pela quinta vez. Os ingressos estão em demanda, variando de pouco menos de US$ 400 a US$ 7.000 no mercado secundário.

Como resultado, a Visit Austin, braço de turismo da cidade, estima que os quartos de hotel para o fim de semana F1/Texas-Geórgia sejam em média cerca de US$ 477 por noite. O aeroporto de Austin diz que esperava 40 mil visitantes partindo na segunda-feira e incentivava os viajantes a chegar aos eventos com até três horas de antecedência.

jogar 2:34 Stinchcomb expressa preocupações no 5º lugar Geórgia x 1º Texas O analista da SEC Network, Matt Stinchcomb, junta-se ao Out of Pocket para explicar melhor quais são as preocupações que a defesa dos Bulldogs poderia enfrentar ao enfrentar o ataque dos Longhorns.

College GameDay estará presente, iniciando um dia em Austin onde o clima estará febril para o jogo noturno. O Texas melhorou sua experiência nos dias de jogo nos últimos anos (Spoon, uma banda de Austin que ganhou reconhecimento nacional, fará um show gratuito fora do estádio no sábado), com fumaça laranja queimada subindo da seção de estudantes no início do quarto trimestre, e luzes LED laranja queimadas banhando o estádio. A cena no Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium será uma das mais estridentes de sua história. –Wilson

A base do boom americano da F1

Mesmo antes do grande sucesso da Netflix, “Fórmula 1: Drive to Survive”, ajudar a desencadear um boom americano de interesse na Fórmula 1, o Grande Prêmio dos EUA no Circuito das Américas era um dos eventos principais da programação. Um circuito adorado pelos pilotos e um local adorado pelos fãs, o COTA aumentou continuamente o seu público máximo nas últimas temporadas e recebeu lotações esgotadas.

Os pilotos apreciam esta corrida como poucos. As corridas são sempre boas no COTA, um circuito que apresenta uma mistura perfeita de curvas de baixa e alta velocidade, ideal para boas corridas e oportunidades de ultrapassagem. A força da corrida de Austin é maior do que o contorno da pista de asfalto. As atitudes sufocantes e europeias que sustentam tantas corridas de F1 desapareceram em Austin, onde os pilotos usam chapéus e botas de cowboy e abraçam a vibração energética da cidade.

jogar 2:33 Qual equipe maximizará suas atualizações quando a F1 retornar a Austin? Com o retorno da F1 a Austin neste fim de semana, a equipe do ESPN Unlapped discute qual equipe pode maximizar o desempenho de seu carro com novas atualizações.

Austin é agora uma das três corridas saudáveis ​​nos Estados Unidos, mas seu evento de estreia em 2012 foi crucial para garantir que o esporte tivesse presença no país. O relacionamento da F1 com a América sofreu um golpe significativo no Grande Prêmio dos EUA de 2005 no Indianapolis Motor Speedway (IMS), quando todos os carros, exceto seis, desistiram da corrida no final da volta de formação devido a uma rivalidade por causa dos pneus. A F1 continuou até o final do contrato com a IMS até o final de 2007, mas alguns duvidaram que o esporte algum dia se recuperasse do desastre nos Estados Unidos.

Recuperou-se, no circuito construído especificamente para Austin, nos arredores da cidade, dando-lhe uma posição segura no país que desejava quebrar por tanto tempo.

A corrida de 2021, realizada com a lendária luta pelo título de Max Verstappen e Lewis Hamilton como pano de fundo, parecia a festa de estreia da F1 na América sob a Liberty Media. Uma multidão barulhenta cumprimentou todos os pilotos, dos mais famosos aos mais inexperientes, como gladiadores entrando no Coliseu, e foi presenteada com uma grande corrida. Esse evento foi uma validação tangível de todo o trabalho que a F1 fez para quebrar a América.

O trabalho continua, porém, enquanto Austin luta contra a concorrência das outras duas cidades-sede do Grande Prêmio dos EUA. O Grande Prêmio de Miami, realizado em maio, tornou-se cada vez mais popular desde a sua criação em 2022, enquanto o primeiro Grande Prêmio de Las Vegas no ano passado foi um incrível sucesso esportivo e comercial. O desafio de elevar constantemente a fasquia é um dos chefes do circuito, Bobby Epstein, que aprecia; este ano, quem tiver ingressos poderá assistir a um show do Eminem durante a semana, enquanto o circuito também levará os fãs de ônibus ao Darrell K Royal-Texas Memorial Stadium caso queiram comparecer aos dois eventos. — Saunders