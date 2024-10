Fã do Texas promete mostrar seios se o time vencer e cumprir promessa

Muito mais do que uma vitória estava em jogo quando Ka’im Fairbairn acertou um field goal de 59 jardas para ajudar o Houston Texans a vencer o Buffalo Bills no domingo… porque uma fã obstinada prometeu liberar o nip se seu time vencesse – e ela permaneceu fiel à sua palavra! !

O usuário X @sourpatchkidsx fez a promessa de classificação X durante o primeiro quarto do confronto… quando CJ Stroud e companhia. generoso com uma vantagem de 7-3.

É claro que os resultados finais favoreceram os torcedores do futebol em todo o mundo… porque Houston conquistou a vitória por 23-20 quando o tempo acabou.

Mas, em vez de desistir de sua promessa, a usuária não apenas cumpriu – ela também dobrou a aposta se o Dallas Cowboys conseguisse a dublagem no “Sunday Night Football” contra o Pittsburgh Steelers, o que eles fizeram.

Toda a provação resultou em um afluxo de seguidores… e agora ela conta com quase 69.000 na plataforma.

Você tem que dar crédito à mulher – ela cumpriu sua parte no trato … o que é muito mais do que o fã do estado da Flórida, “321nole”, pode dizer depois de deletar a mídia social por causa de sua promessa de merda de cachorro.