Família de Fernando Valenzuela nega sua morte

UMembora o círculo íntimo que cerca Fernando “Toro” Valenzuela, o lendário jogador de beisebol e ex-astro do Los Angeles Dodgerstentou manter o estado de saúde do ex-ídolo estritamente privado, isso Segunda-feira, 1º de outubro, circulou a versão de que ele havia falecido, o que era impreciso, segundo ex-companheiros do Arremessador mexicano.

O que também foi comentado por fontes próximas A família de Valenzuela é a origem do seu estado de saúde. O primeiro Dodgers o arremessador foi internado em uma clínica após uma recaída em seus problemas de fígado e sofrendo complicações.

Dodgers criam impressionante show de drones para Fernando Valenzuela

Na verdade, as pessoas mais próximas dele admitem que o O estado de saúde de “Toro” é extremamente grave e que ele continua lutando por sua vida.

Lembre-se que foi Jornalista mexicano David Faitelson que primeiro comentou que Valenzuela havia sido internado, o que esclareceu o motivo de sua ausência nas últimas transmissões de Jogos dos Dodgersno qual foi comentarista dos jogos de seu ex-time.

As suspeitas começaram a circular por todo o MLB ambiente quando alguns jornalistas próximos Valenzuela revelou em particular que o mexicano não poderia retornar ao televisão definido para estar no Eliminatórias de 2024.

Uma carreira cheia de realizações

Fernando Valenzuela continua sendo um ícone do beisebol, especialmente para fãs mexicanos e latinos. Seu ano de destaque em 1981 o viu liderar o Dodgers para uma vitória na World Series. Nesse mesmo ano, ele fez história ao vencer os dois Cy Young Prêmio e o Prêmio Estreante do Anoum feito que ninguém havia conseguido antes na mesma temporada.