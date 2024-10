Fãs da Disney World chegam ao parque temático da Flórida horas antes do furacão Milton

Mesmo o furacão Milton não consegue manter os fanáticos da Disney World longe do parque temático… com os turistas ainda passando pelo lugar mais mágico da terra horas antes da chegada da tempestade.

Confira… os frequentadores do parque – incluindo homens, mulheres e crianças – vestidos com ponchos e guarda-chuvas chegaram aos parques temáticos da Disney em Orlando na manhã de quarta-feira… apesar do atual alerta de furacão.