Fãs de ‘Star Wars’ expressam indignação com personagem transgênero Stormtrooper

A decisão de incluir um personagem transgênero em um novo projeto de ‘Star Wars’ provocou uma forte reação de sua base de fãs super vocal… com alguns apoiando mais do que outros.

A saga espacial lançou um novo livro em sua franquia na terça-feira, intitulado “Star Wars: Os segredos dos soldados clones”, no qual os leitores conhecem bem uma Stormtrooper chamada Sister.

Não demorou muito para que a descrição e a imagem do personagem da Irmã aparecessem no X… incluindo o boato de que a Irmã “expressava sua identidade de gênero de maneira diferente de seus colegas soldados”.





THE SECRETS OF THE CLONE TROOPERS inclui uma primeira olhada em Sister, uma mulher trans clone trooper 🏳️‍⚧️ A descrição de Rex da Irmã no livro diz: “Quando alguém de nossa espécie expressava sua identidade de gênero de maneira diferente de seus colegas soldados, ela dizia que teria que esconder quem ela… pic.twitter.com/AaL6g2urtu – Holocron de Guerra nas Estrelas (@sw_holocron) 9 de outubro de 2024

@sw_holocron

Sem surpresa, isso levou os fãs a recorrerem às redes sociais para oferecerem seus 2 centavos sobre o personagem… e muitos estão indignados com a presença da Irmã no livro.

No início, muitos pensaram que a imagem do personagem foi criada usando inteligência artificial… com uma pessoa perguntando se era “uma paródia”. Outro expressou desdém pela nova trama, sugerindo que a franquia havia mudado para se tornar mais “acordada”.

Embora a indignação com Sister possa ser nova, a personagem existe desde 2022… fazendo sua estreia no livro “Queen’s Hope”. Sister apareceu lutando ao lado de Anakin Skywalker (o futuro Darth Vader) e Obi-Wan Kenobi em meio às Guerras Clônicas da série.

Então, parece que esses fãs estão um pouco atrasados ​​para o jogo para ficarem tão chateados… já que Sister agora é uma personagem recorrente no universo de ‘Star Wars’.

Outros são muito mais receptivos à adição da Sister ao cânone ‘SW’… com muitos aplaudindo a armadura legal do Stormtrooper. Os apoiadores também estão entusiasmados em ver tamanha inclusão na odisseia espacial… mesmo com um fandom que tem a reputação de ser tóxico.

Não se esqueça, os racistas criticaram “The Acolyte” da Disney+, depois que estreou com um elenco liderado por negros, incluindo Amanda Stenberg dar Jodie Turner-Smith. Com John Boyeque interpretou Finn na nova trilogia ‘Star Wars’, expressou sua frustração com os fãs depois que eles expressaram indignação com seu personagem Black Stormtrooper.