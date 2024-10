Fãs dos Dodgers atrasam confronto NLDS depois de jogar coisas nos jogadores dos Padres

Tudo aconteceu no final da sétima entrada… enquanto LA perdia para San Diego por 4 a 1 no segundo jogo do NLDS. Pouco antes do início do quadro, o defensor esquerdo do Padres Jurickson Profar começou a reclamar com os fãs depois que eles jogaram uma bola de beisebol nele depois que ele a jogou na arquibancada.