Fãs dos Yankees expulsos por rasgar a bola da luva de Mookie Betts

Dois torcedores do New York Yankees com ótimos lugares para o jogo 4 da World Series na noite de terça-feira foram forçados a assistir quase toda a ação na TV … depois de serem expulsos por tentarem arrancar uma bola de Apostas Mookie‘ luvas.

A cena bizarra se desenrolou no primeiro turno do confronto entre os Pinstripes e os Dodgers no Yankee Stadium… quando Gleyber Torres acertou um pop fly na linha da primeira base.

“Bem, A pelo esforço.” A interferência dos torcedores foi solicitada nesta jogada, onde um torcedor do Yankee tentou tirar a bola da luva de Mookie Betts após uma eliminação. pic.twitter.com/iZ6taImncd – FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) 30 de outubro de 2024

@MLBONFOX

Quando a bola caiu, ela caiu em território sujo, embora Betts ainda tenha conseguido agarrá-la com a luva antes que ela atingisse as mãos dos torcedores. No entanto, logo depois de prendê-lo em sua teia, dois apoiadores dos Yanks tentaram arrancá-lo dele.

Confira o vídeo… um homem agarrou a luva de Betts e tentou abri-la – enquanto o outro segurou sua mão de arremesso. Eventualmente, a bola saiu – e Betts ficou furioso.

Os árbitros, no entanto, ainda consideraram que era uma pegadinha e chamaram Torres para fora. Os dois torcedores puderam ser vistos minutos depois sendo escoltados para fora da área.

Austin Capobiancoum dos homens supostamente envolvidos na peça, explicou seu vínculo da situação para a ESPN de um bar próximo no final da noite.

“Sempre brincamos com a bola na nossa área”, disse Capobianco ao outlet. “Não vamos sair do nosso caminho para atacar. Se estiver na nossa área, vamos ‘D’ up.”

“Alguém defende, alguém bate na bola. Conversamos sobre isso. Estamos dispostos a fazer isso.”

Capobianco acrescentou que, embora ele e seu amigo tenham sido expulsos do jogo 4, ele foi informado de que eles teriam permissão para voltar para o jogo 5 de quarta-feira.

Mookie Betts não se interessou em falar sobre o incidente com os dois torcedores no primeiro turno, chamando-o de “irrelevante” para o resultado final do jogo. pic.twitter.com/t1TJKdvG25 -Arash Markazi (@ArashMarkazi) 30 de outubro de 2024

@ArashMarkazi