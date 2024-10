Federais se opõem ao recurso de fiança de Diddy e lembram ao tribunal que ele ofereceu suborno por espancamento de Cassie

Os federais são inflexíveis Diddy ameaçará ou ameaçará testemunhas ou supostas vítimas se o juiz o libertar sob fiança, porque dizem que foi exactamente isso que ele fez logo a seguir ao Cássiaestá batendo.

O Ministério Público dos EUA está respondendo ao último esforço de Diddy para ser libertado sob fiança… apresentando novos documentos para lembrar ao juiz o que o réu supostamente fez no passado para obstruir a justiça.

Um vídeo de 2016 mostra Sean “Diddy” Combs agredindo a então namorada Cassie Ventura em uma altercação que corresponde a algumas alegações em um processo agora resolvido https://t.co/fYUQ2z2MYN -CNN (@CNN) 17 de maio de 2024

Nos documentos, eles se concentram no infame vídeo de Cassie espancando de março de 2016 no InterContinental Hotel de Los Angeles, onde dizem que Diddy estava apresentando um Freak Off.

Embora ainda não haja menção ao nome de Cassie, os promotores federais descrevem tudo o que vimos no vídeo – Diddy socando a vítima, jogando-a no chão, chutando-a e tentando “arrastá-la de volta para o quarto do hotel”.

O que os promotores realmente querem que o juiz se concentre, porém, é o que aconteceu quando a segurança do hotel abordou Diddy depois de ver o espancamento nas câmeras de vigilância.

De acordo com os documentos, o fundador da Bad Boy Records tentou subornar o segurança do hotel com “uma pilha de dinheiro em troca de seu silêncio”.

Embora o oficial de segurança tenha recusado o dinheiro, os federais dizem que Diddy orientou sua equipe a obter o vídeo e “em poucos dias” ele “desapareceu” dos servidores de computador do hotel.

Como resultado, os federais estão pedindo formalmente aos juízes do tribunal de apelação que confirmem a decisão do tribunal de primeira instância de negar a fiança de Diddy e mantê-lo sob custódia até o julgamento.



Conforme informamos, Diddy e sua nova equipe de advogados interpôs recurso da decisão da audiência de fiança. Lembre-se, o juiz já negou duas vezes.