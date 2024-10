Federais veem aumento nas ligações de acusadores de Diddy desde sua prisão

As coisas continuam parecendo piores para Diddy … porque soubemos que os federais estão vendo um aumento no número de acusadores apresentando mais acusações, desde que ele foi preso.

Fontes familiarizadas com a investigação de Diddy disseram ao TMZ… mais supostas vítimas e testemunhas estão se manifestando porque se sentem menos intimidadas agora que Diddy está atrás das grades.

Nossas fontes dizem que os acusadores estão cooperando com investigadores federais e fornecendo informações sobre o que sabem sobre as supostas atividades criminosas de Diddy.

Disseram-nos que os investigadores federais estão recebendo toneladas de ligações dessas supostas vítimas e testemunhas… e com base no momento aqui, os federais acreditam que isso tem muito a ver com a prisão de Diddy.