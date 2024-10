FEMUPE incentiva produção autoral com Mostra de Música do Velho Chico

O Festival de Música de Penedo (FEMUPE) inclui em sua programação eclética e vibrante um espaço de valorização para músicos dos municípios ribeirinhos, inclusive de Sergipe.

Criada em 2021, a Mostra Autoral do Velho Chico apresentou os cinco vencedores da edição 2024 no palco do Theatro Sete de Setembro.

A apresentação aconteceu na segunda noite do FEMUPE. O público aplaudiu o talento de Luiz Fontineli, Gi Silva, Erika Kaya, Miguel Gama e a dupla Kelson Kizz e Danny Xavier.

Cada música vencedora da 3ª Mostra de Música Autoral do Velho Chico recebeu uma premiação no valor de mil reais.

A programação artística do festival também presenteou a plateia com os shows de Augusto Moralez, no vibrafone; Kleber Dessoles, saxofone; e Duo Potiguar, formado por Gilvando Pereira, no trombone, e Hamurabi Ferreira, no piano.

Ainda na sexta-feira, 25, o FEMUPE promoveu a Noite de Música Brasileira, trazendo para o primeiro teatro construído em Alagoas o Sexteto Rony Ferreira, o guitarrista Ricardo Lopes, o trio de Jimmi Oliver (MG) e o grupo alagoano LP Musical.

Criado como jornada pedagógica para músicos de banda filarmônica, o evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas completa 15 anos, sendo realizado em Penedo desde 2018, com oficinas e apresentações em diversos locais.

Além da UFAL, a realização do FEMUPE tem parceria da Prefeitura de Penedo, do Sesc Alagoas e da Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo, onde o Centro de Musicologia de Penedo instituído pelo Curso de Música da UFAL passou a funcionar este ano.

O Sebrae Alagoas, o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, a Aliança Francesa de Maceió, a empresa de equipamentos musicais Barkley Brazil e a Água Mineral Aldebaran patrocinam o Festival de Música de Penedo.

Fotos Deywisson Duarte/Secom Prefeitura de Penedo