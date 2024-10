FEMUPE leva canto coral e orquestra sinfônica para o Convento de Penedo

A acústica da nave principal da Igreja Nossa Senhora dos Anjos, a maior do complexo franciscano penedense, proporciona que todos escutem, com perfeição, palavras e sons emitidos no espaço situado em frente ao altar-mor de rara beleza.

Por isso, o local regularmente utilizado por padres e fiéis católicos atrai grupos de canto coral e música instrumental, como se vê a cada edição do Festival de Música de Penedo (FEMUPE).

Em sua 15ª edição, o evento trouxe o Trio Dellas e o Quarteto de Flautas para apresentações no convento franciscano na noite de sexta-feira, 25.

De acordo com divulgação da assessoria do FEMUPE, o Trio Dellas é formado pelas professoras Ziliane Teixeira e Débora Borges e a pianista Soraia Lüders, todas servidoras da Universidade Federal de Alagoas que atuam no curso de licenciatura em Música.

“Já o quarteto baiano tem como integrantes os professores e músicos Lucas Robatto, João Liberato, Rafael Dias, e Leandro Oliveira”, informa a jornalista Simoneide Araújo sobre as atrações deste ano para a Música nas Igrejas.

No sábado, 26, quem abriu a programação no convento foi a cantora Eneida Lima, acompanhada ao piano por Jairo Brandão. Em seguida, o Imperial Coro de Penedo voltou a se apresentar na Igreja de Nossa Senhora dos Anjos, local do Festival de Música Sacra realizado em julho deste ano.

A Orquestra Sinfônica de Itabaiana fechou a noite de alto nível da edição 2024 do Festival de Música de Penedo no convento franciscano.

O FEMUPE é uma realização da Ufal, por meio do Centro de Musicologia de Penedo (CEMUPE) e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), em parceria com a Prefeitura de Penedo, SESC Alagoas e Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo, com patrocínio do Sebrae Alagoas, do Instituto do Meio Ambiente (IMA) e da Aliança Francesa de Maceió, a Barkley Brazil e a Água Mineral Aldebaran.

Fotos Kamylla Feitosa/Secretaria de Cultura da Prefeitura de Penedo