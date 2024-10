Ferrari domina o GP dos EUA: uma batalha épica se aproxima no GP do México?

UMAustin, Texas – Após uma pausa de um mês, o circo da Fórmula 1 está de volta à ação, mas a realidade para A Red Bull é que cruzar a linha de chegada em primeiro lugar não será uma tarefa fácil. O Grande Prêmio dos Estados Unidos deixou claro que, apesar dos esforços de Max Verstappen, o domínio da Ferrari continua forte.

Ferrari assume a liderança

Desde a primeira volta, os pilotos da Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz, assumiram o controle do circuito de Austin, mostrando um ritmo superior que os levou a terminar em 1-2. Leclerc teve um desempenho brilhante, liderando a maior parte da corrida e, a certa altura, ampliando sua vantagem para notáveis ​​10 segundos sobre a concorrência. Sainz, apesar de enfrentar desafios técnicos, conseguiu se recuperar e terminou em um louvável segundo lugar.

A provocação épica da Red Bull sobre Lando Norris

Max Verstappen, que cruzou a linha em terceiro, teve que fazer malabarismos para manter Lando Norris afastado. A batalha entre os dois foi intensa, repleta de momentos polêmicos que deixaram os torcedores na ponta da cadeira. No final das contas, um incidente na pista custou a Norris uma penalidade de cinco segundos, deixando-o em quarto lugar.

Sergio Pérez, que largou da décima posição, lutou para chegar à sétima posição, mas não sem dificuldades. Na última volta, foi ultrapassado por George Russell, frustrando a sua tentativa de terminar melhor. Mesmo assim, Pérez já está de olho no GP do México, onde os fãs aguardam ansiosamente seu retorno no próximo fim de semana.

Antecipação no horizonte

Com a Ferrari reafirmando a sua força e Sergio Pérez motivado pelo apoio local, o próximo Grande Prémio promete ser um confronto épico. Será que Pérez aproveitará a energia de sua torcida para desafiar os gigantes da F1? A resposta se revelará nas ruas da Cidade do México no dia 27 de outubro.