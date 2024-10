Festas duplas de 38 anos de Drake, clube de strip com amigos depois do jantar com os pais

Drake absorveu o melhor de seu mundo em seu aniversário de 38 anos em Houston na noite passada… um jantar saudável com seus amorosos pais – antes de aproveitar o paraíso das strippers com os meninos!!!

A megaestrela do hip hop ganhou mais vida ontem à noite em um restaurante cercado por familiares e amigos… e um bolo gigante de 3 peças lembrando-o de sua idade – recheado com faíscas de fogo!!!

Drake comemorando seu aniversário com seus pais coisas que você adora ver 🤍🤍🤍 pic.twitter.com/9ywRwtjFY0 — 𝚊𝚊𝚊𝚎 𝚊𝚊𝚒𝚎 (@OVOLakeShow) 24 de outubro de 2024

Ele e seu acampamento mais tarde viajaram até o clube de strip-tease de Drake na cidade, a Área 29 – o mesmo lugar que jogou o impostor sugando sua fama alguns anos atrás.

A celebração foi para Drake, mas os presentes pareciam ir para os dançarinos – as garotas da garrafa podem ser vistas fazendo fila com pelo menos US $ 50 mil para torná-lo um furacão e pagar todas as mensalidades da TSU.

Arremessadores da NBA Taj Gibson dar Kemba Walker também estavam no prédio ajudando Drizzy a comemorar – de acordo com o DJ, que também deixou Drake cozinhar com uma prévia da música que seus super fãs estão rotulando de “Plot Twist”.

Novo trecho de Drake chamado “reviravolta na história” visualizado em seu aniversário 🥷🔫 pic.twitter.com/S9LoKozuLr —Akademiks TV (@AkademiksTV) 24 de outubro de 2024

Drake fez um rap junto com a faixa para a câmera – a faixa parece soar como sua briga super viral este ano, com referências a correr com caras de Toronto que não gostam de jogos.