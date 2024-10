Festival de Música de Penedo 2024 tem novo recorde de inscrições para oficinas e workshops

SECOM PMP

A edição 2024 do Festival de Música de Penedo (FEMUPE) supera as 397 inscrições registradas nas oficinas e workshops do ano passado. O prazo foi encerrado na terça-feira, 15, com 561 inscrições nas aulas que serão ministradas por talentos de vários estados brasileiros e também da Itália e de Portugal.

Lançado há 15 anos como jornada pedagógica pelo Curso de Música da Universidade Federal de Alagoas, o FEMUPE se consolidou em Penedo com apoio da prefeitura e ganhou âmbito internacional, formalizada por meio de convênios com instituições de Portugal e da França.

O município que integra a rede mundial de Cidades Criativas da Unesco abre as portas de seus atrativos turísticos e sobrados coloniais para os minicursos que acontecerão nos próximos dias 25 e 26.

A abertura do Festival de Música de Penedo acontece no Theatro Sete de Setembro, a partir das 18 horas da próxima quinta-feira, 24. Confira a programação completa aqui.

As aulas gratuitas para diversos tipos de instrumentos musicais e a imersão em disciplinas teóricas têm carga horária certificada de 20 horas, para cada atividade. Serão 16 oficinas e oito workshops sonoros voltados a atividades pedagógicas.

Este ano, as oficinas do FEMUPE serão direcionadas para trompete, clarinete, flauta, saxofone, trompa, trombone, violino, cavaquinho, violão, percussão de rua, além de canto, educação musical, arranjo instrumental e harmonia.

O Festival de Música de Penedo é uma realização da Ufal, por meio do Centro de Musicologia de Penedo (Cemupe) e da Pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), com a parceria da Prefeitura de Penedo, do Sesc Alagoas e da Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo.

O FEMUPE tem patrocínio do Sebrae Alagoas, do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, da Aliança Francesa de Maceió e das empresas Barkley Brazil e Água Mineral Aldebaran.

Texto Fernando Vinícius (jornalista Secom PMP)

Fotos Roberta Brito (Arquivo FEMUPE)