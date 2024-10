Festival de Música de Penedo promove cultura e entretenimento até sábado, 26

Com programação completa aberta ao público, o Festival de Música de Penedo (FEMUPE) confirma sua relevância para o calendário de eventos do município selecionado como Destino Turístico Inteligente pelo Sebrae nacional.

São dezenas de atrações artísticas disponíveis em diferentes locais, principalmente no Theatro Sete de Setembro e no convento franciscano, além da apresentação das bandas filarmônicas nas ruas do Centro Histórico na manhã deste sábado, 26.

As orquestras voltam a se apresentar no período da tarde, no teatro, onde a solenidade de encerramento e os shows artísticos também ocorrem, finalizando a 15ª edição do trabalho iniciado como jornada pedagógica para músicos de bandas filarmônicas e de fanfarra.

A semente lançada pelo professor Marcos Moreira, coordenador geral do FEMUPE, germinou e cresceu, desenvolvendo-se em Penedo a partir de 2018. Neste ano, o festival tem quebra de recorde de inscrições nas atividades, mais de 600 registradas nos cursos, oficinas e workshops sonoros.

A abertura do evento realizado pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL), em conjunto com a Prefeitura de Penedo, o Sesc Alagoas e a Sociedade Montepio dos Artistas de Penedo, reuniu o público em geral com músicos e autoridades no Theatro Sete de Setembro na noite desta quinta-feira, 24.

“A Universidade Federal de Alagoas é uma grande parceira de Penedo. Além dos cursos que temos em nossa cidade, a UFAL atua diretamente em nossa cultura, em nossa economia criativa, seja com o Festival de Música ou o Circuito de Cinema. E se hoje nós somos Cidade Criativa da Unesco, na categoria Cinema, a UFAL tem participação fundamental nesse trabalho que viabiliza o funcionamento regular do Cine Penedo, com sessões gratuitas às quarta-feiras e agora também de quinta a domingo, exibindo filmes recentes, comerciais, com entrada a preço popular”, explica o Prefeito Ronaldo Lopes.

Fotos Kamylla Feitosa (SEMCLEJ Penedo)

Confira abaixo a programação completa do Festival de Música de Penedo 2024