FIFA ajusta regras de transferência para Mundial de Clubes de 25 nos EUA

A FIFA concordou com regras de transferência provisórias com o objetivo de ajudar os jogadores a mudar de time e ir à Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos, entre junho e julho.

A medida de quinta-feira abre a porta para jogadores cujos contratos expiram em 30 de junho assinarem antecipadamente como agentes livres de uma das 32 equipes que se classificaram para o relançado torneio de clubes da FIFA. Eles incluem Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain.

Potenciais agentes livres que poderiam ser perseguidos por seleções da Copa do Mundo de Clubes incluem o trio do Liverpool Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk, além do atacante do Lille Jonathan David e do capitão do Tottenham, Son Heung-Min.

O conselho da FIFA aprovou regras provisórias do mercado de transferências que dão às federações membros a opção de abrir uma janela de transferências excepcional de 1 a 10 de junho.

Se forem alcançados acordos entre os clubes, as alterações de transferência da FIFA permitiriam que os jogadores representassem uma nova equipa durante duas semanas a partir de meados de junho, antes do seu contrato formal expirar, num torneio que tecnicamente ainda faz parte da atual temporada.

Se a Copa do Mundo de Clubes tivesse sido agendada para este ano, a agência gratuita pendente de Kylian Mbappé em 30 de junho teria complicado a questão de ele ir para os EUA como jogador do PSG ou do Real Madrid.

O objetivo da FIFA de ajudar a levar os jogadores para a Copa do Mundo de Clubes também poderá fazer com que aqueles com contratos expirados assinem uma prorrogação de duas semanas até o final do evento, de 15 de junho a 13 de julho.

Os craques das equipes da Copa do Mundo de Clubes com contratos que expiram em junho incluem o meio-campista do Man City, Kevin De Bruyne, e os companheiros do Bayern, Alphonso Davies e Joshua Kimmich.

Os jogadores não podem representar duas equipes diferentes durante o torneio, que será realizado em 12 estádios.

O trio do Liverpool formado por Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk pode ser perseguido por seleções da Copa do Mundo de Clubes. Nick Taylor/Liverpool FC/Liverpool FC via Getty Images

A FIFA também concordou com uma isenção à regra de longa data de que os clubes devem liberar os jogadores para tarefas nacionais em jogos e torneios em datas protegidas pelo calendário de jogos internacionais.

Isso afeta jogadores dos Estados Unidos e do México que poderiam ter sido convocados para a Copa Ouro de 2025, também disputada nos EUA de 14 de junho a 6 de julho.

A escalação da Copa do Mundo de Clubes inclui Seattle Sounders, Leon, Monterrey e Pachuca como os últimos quatro campeões da região da Concacaf. Mais uma vaga fica aberta para uma equipe da MLS representar o país anfitrião.

A FIFA alterou anteriormente as regras do mercado de transferências em 2020, quando a paralisação do futebol durante a pandemia da COVID-19 estendeu a temporada tradicional de junho para agosto.

Numa transferência notável, há quatro anos, o avançado alemão Timo Werner recusou a opção de permanecer no Leipzig e regressar aos oitavos-de-final da UEFA Champions League, em Agosto.

Em vez disso, ele se mudou para o Chelsea dentro do cronograma, mas não poderia jogar até a próxima temporada.