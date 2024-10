FIFPRO e ligas abrirão processo antitruste contra FIFA na segunda-feira

O órgão guarda-chuva das Ligas Europeias, o sindicato dos jogadores FIFPRO e a LaLiga da Espanha planejam apresentar uma queixa conjunta à UE na segunda-feira contra a Fifa, órgão regulador global, por causa do crescente calendário do futebol.

Os clubes de elite estão cada vez mais preocupados com o impacto da expansão dos horários no bem-estar dos jogadores, alguns dos quais dizem estar a lutar com o desgaste físico e psicológico, apesar dos enormes salários que podem ganhar.

O apelo das três organizações aos reguladores antitrust da UE, anunciado pela primeira vez em Julho, representa mais um desafio para a FIFA. Há duas semanas, o tribunal superior da Europa decidiu que os regulamentos de transferência de jogadores da FIFA violam as leis da UE, após uma contestação do ex-jogador Lassana Diarra, da França.

Atletas e organismos desportivos descontentes recorrem cada vez mais às autoridades antitrust da UE para ajudar a garantir condições de concorrência equitativas e reduzir o poder dos órgãos governamentais.

As Ligas Europeias, a FIFPRO e a LaLiga afirmam que o calendário internacional de jogos, incluindo uma Liga dos Campeões alargada e um Mundial de Clubes, tornou-se insustentável para as ligas nacionais e um risco para a saúde dos jogadores.

Eles acusam a FIFA de abusar do seu poder de mercado.

A FIFA afirma que o calendário foi aprovado por unanimidade pelo seu conselho após uma consulta abrangente, incluindo a FIFPRO e os órgãos da liga.

A Comissão Europeia, que atua como responsável pela aplicação da concorrência no bloco de 27 países, pode ordenar às empresas que parem com as práticas anticoncorrenciais e também multá-las.