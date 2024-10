Filha de Clint Eastwood, Francesca, presa por crime de violência doméstica

Clint Eastwood filha Francesca está em liberdade sob fiança depois de ser presa por crime de violência doméstica por supostamente ter praticado violência física com o namorado.

Fontes policiais disseram ao TMZ … Francesca estava dirigindo por Beverly Hills com seu namorado no sábado à noite quando eles começaram uma discussão verbal, que se intensificou quando Francesca supostamente sofreu agressão física.

Nossas fontes dizem que o namorado de Francesca chamou a polícia e a polícia o aconselhou a dirigir até a Zona de Segurança do Departamento de Polícia de Beverly Hills para se encontrar com os policiais.

Disseram-nos que Francesca e seu namorado apareceram, e depois que os policiais falaram com ambas as partes e viram ferimentos visíveis no namorado, Francesca foi presa e autuada por crime de violência doméstica.