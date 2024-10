Filha de Dave Grohl faz o retorno sombrio e temperamental da mídia social após a notícia bombástica do bebê

David Grohlfilha Violeta ressurgiu nas redes sociais após a notícia bombástica do bebê de seu pai estrela do rock … postando uma série de fotos sombrias e temperamentais que refletem a temporada assustadora.

O filho de 18 anos de Dave postou em Instagram Quarta-feira à noite… seu primeiro upload desde que o vocalista do Foo Fighters confessou ter sido pai de um filho fora do casamento com a esposa (e a mãe de Violet), Jordyn Blum.

Para seu grande retorno às redes sociais, Violet carregou um carrossel de literalmente imagens escuras… incluindo uma foto de um Super A Foods à noite, um show e um vaso cheio de flores, entre outros.

Porém, foi a selfie dela que a maioria dos fãs notou… Violet posando com um beicinho sensual, vestindo um top preto e colares prateados.

Ela também postou em suas histórias no Instagram, compartilhando outra selfie de sua sessão de fotos… escolhendo tocar “Silent Hedges” da Bauhaus em vez da música de seu pai estrela do rock ao fundo.

Dave deu as boas-vindas a Violet com Jordyn em abril de 2006… mais tarde expandindo sua família para incluir suas outras 2 filhas, Ofélia dar Harpista.

No entanto, o ex-aluno do Nirvana gerou polêmica em setembro, quando anunciou a chegada de “uma nova filhanascido fora do meu casamento” em postagem compartilhada no Instagram.

Na época, Dave prometeu “ser um pai amoroso e solidário” para a criança… mas não revelou o nome da pequena nem a identidade de sua mãe.

Ele acrescentou: “Amo minha esposa e meus filhos e estou fazendo tudo que posso para reconquistar sua confiança e ganhar seu perdão”.

Violet ainda não abordou diretamente as notícias do bebê… mas já desativou sua conta no Instagram.