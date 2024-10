Filha de R. Kelly afirma que a cantora abusou sexualmente dela enquanto crescia: ‘Eu estava com medo’

Ao falar no novo documentário de duas partes da TVEI Network, “Karma: A Daughter’s Journey”. Filha de Kelly Ajuda hoje com 26 anos, diz que o abuso ocorreu quando ela tinha 8 ou 9 anos, alegando que acordou com o cantor tocando nela e ela fingiu estar dormindo.

“Por muito tempo, eu nem queria acreditar que isso aconteceu. Não sabia que mesmo que ele fosse uma pessoa má, ele faria algo comigo”, disse Abi, identificada como Joanne Kelly no documentário. afirma no documento, antes de mais tarde divulgar o medo em sua própria casa … “Eu estava com muito medo de contar a alguém. Eu estava com muito medo de contar para minha mãe.”