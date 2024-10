Filho da TI, King Harris, preso por não comparecimento ao mandado na Geórgia

TIfilho Rei Harris foi preso esta semana… o jovem de 19 anos foi preso na Geórgia em um desentendimento com a polícia.

Segundo relatos, o adolescente do rapper entrou no radar de um policial em Dunwoody, Geórgia, depois que ele supostamente quase bateu em uma viatura policial enquanto saía de um posto de gasolina na segunda-feira.

Isso levou o policial a parar King no BMW que ele dirigia… e o policial supostamente sentiu cheiro de maconha vindo do veículo.

O policial então detectou uma arma no quadril de King… resultando no policial pedindo ao filho de TI para colocar as mãos no volante.

O policial começou a verificar as informações de King… descobrindo que o jovem de 19 anos tinha um mandado do condado de Pickens por não comparecer ao tribunal.

De acordo com o relatório de incidente do policial que o prendeu, King cooperou quando o policial pediu que ele saísse do veículo. O policial disse que removeu a arma de fogo de King sem problemas… e o deteve algemado.

Depois de escoltar King até seu veículo de patrulha, o policial disse que realizou uma revista antes de colocá-lo no banco de trás do carro.

O filho de TI foi preso… e posteriormente levado para a prisão do condado de DeKalb, onde teve sua foto tirada.

King estava com outras duas pessoas no carro… e dois pequenos saquinhos de maconha foram supostamente encontrados em uma busca no veículo. Um dos companheiros de King teria sido citado por porte de maconha… mas eles não foram presos.