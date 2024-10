Filip Gustavsson marca o primeiro gol de goleiro na história do Wild

ST. LOUIS – O goleiro do Minnesota Wild, Filip Gustavsson, viu uma oportunidade e lucrou.

Gustavsson coroou a vitória do Wild por 4 a 1 sobre o St. Louis Blues com o raro gol do goleiro. O jogador de 26 anos acertou um chute de Pavel Buchnevich da linha azul, largou-o no stick e levantou um chute alto que permaneceu certeiro e caiu para a rede vazia faltando 8,1 segundos para o fim.

“Eles provavelmente tentaram me fazer apitar e fazer um confronto direto em nossa zona, e eles apenas acertaram na luva e eu tentei acertá-lo o mais rápido que pude”, disse Gustavsson. “Ele ficou perfeito ali no gelo, e eu apenas tento atirar o mais forte que posso.”

Foi o primeiro gol de Gustavsson em qualquer nível e o primeiro gol de goleiro na história da franquia Wild.

Gustavsson estava pensando em tentar depois de conversar com seu companheiro de equipe e goleiro Marc-Andre Fleury durante um intervalo dos Blues faltando 34 segundos para o fim.

“Flower olhou para o tabuleiro e disse: ‘Sim, estamos com dois gols de vantagem, você provavelmente deveria tentar. Se tiver a chance, você está chutando certo?'”, Disse Gustavsson. “Eu estava tipo, sim, talvez eu devesse.”

Gustavsson é o 15º goleiro a marcar um gol na história da NHL e o primeiro desde Tristan Jarry, do Pittsburgh, em 20 de novembro de 2023, contra o Tampa Bay. Foi também apenas o terceiro gol de power play de um goleiro depois de Evgeni Nabokov, do San Jose (10 de março de 2002), e Martin Brodeur, do Nova Jersey (21 de março de 2013).

O técnico selvagem John Hynes testemunhou Pekka Rinne, de Nashville, marcar um gol de goleiro contra o Chicago em 9 de janeiro de 2020, quando ele era o técnico dos Predators.

“Foi quase muito parecido com Gus, tipo, era uma situação de 6 contra 5, meio que jogada no goleiro, e ele teve tempo para conseguir fazer isso”, disse Hynes. “Ambos os caras, você poderia dizer que eles estavam indo em frente. É tão bom ver.”

Gustavsson comemorou em grande estilo com um sobrevôo no banco Wild.

“Foi inacreditável”, disse o pivô Jakub Lauko. “Foi incrível. Seria melhor se estivéssemos em casa com, tipo, um celeiro cheio. Mas, você sabe, é um momento incrível. Estou muito feliz por ele.”

Gustavsson, que fez 27 defesas contra os Blues, teve um forte início de temporada, melhorando para 2-0-1. Ele parou 91 dos 96 arremessos que enfrentou, obtendo uma porcentagem de defesas de 0,948.

Ele deu um grande impulso ao Minnesota, que está lidando com várias lesões importantes ao ter acabado de jogar o segundo em uma viagem de sete jogos ao longo da temporada.

“Acho que não estou fazendo nada de especial agora”, disse Gustavsson. “Eu não sou chamativo. Obviamente, faço algumas defesas maiores, mas isso geralmente acontece quando você está fora de posição. Eu apenas tento estar na posição certa na maior parte do tempo e faço defesas chatas. E acho que isso é tem funcionado muito bem até agora.”