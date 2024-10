Finais da WNBA: o primeiro título do Liberty ou o retorno do Lynx ao topo?

Os dois melhores times da temporada regular da WNBA já disputaram um título este ano, quando o Minnesota Lynx derrotou o New York Liberty na Commissioner’s Cup, em junho. Agora, eles se enfrentam na melhor de cinco finais da WNBA que começam na Big Apple na quinta-feira (20h horário do leste, ESPN).

O número 1 do Liberty disputou o título pela primeira vez na temporada inaugural da liga em 1997, quando foi decidido por um jogo do campeonato em vez de uma série. O Liberty posteriormente disputou as finais da WNBA em 1999, 2000, 2002 e 2023. Eles estão buscando seu primeiro campeonato WNBA.

A franquia Lynx foi lançada em 2000 e iniciou um período de dinastia quando Maya Moore foi a escolha número 1 do draft em 2011, com Minnesota vencendo quatro campeonatos em sete anos.

O Liberty tem dois ex-MVPs, Breanna Stewart e Jonquel Jones. O Lynx tem o vice-campeão MVP desta temporada, Napheesa Collier, que teve média de 27,1 pontos e 9,6 rebotes nos sete jogos dos playoffs do Minnesota.

Alexa Philippou, Charlie Creme e Michael Voepel da ESPN analisam o confronto.

Por sementes, os Liberty são os favoritos. Como eles vão lidar com a pressão de tentar finalmente conquistar o primeiro título WNBA da franquia?

Philippou: A mensagem ficou clara em Las Vegas depois que o Liberty derrotou os Ases para avançar para as finais: “Ainda não fizemos nada”, disse Breanna Stewart, duas vezes MVP. “[There’s] apenas a sensação de não estar satisfeito.”

Durante as semifinais, Nova York frequentemente demonstrou determinação e execução acima da complacência ou pressão. A técnica do Aces, Becky Hammon, falou ao longo da série sobre o poder da dor coletiva, sobre como o Liberty transformou a derrota do ano passado em combustível, em algo que os tornou mais fortes. Agora, a três vitórias de seu objetivo final, há poucos motivos para acreditar que a abordagem e o nível de foco mudarão na série do campeonato.

Voepel: A pressão da tarefa histórica em questão não vai sobrecarregar o Liberty. Também não creio que tenha acontecido no ano passado. Eles acabaram de ser derrotados por um time de Ases que tinha mais experiência na pós-temporada juntos.

Além disso, sabemos agora porque Stewart não foi tão dominante na última pós-temporada. Era óbvio que algo estava errado, mas ninguém fora da equipe sabia se ela estava lidando com uma lesão não revelada ou outro problema. Desde então, ela compartilhou que seu sogro estava lutando contra o câncer e morreu durante os playoffs. Sua morte e o fato de a esposa de Stewart estar prestes a dar à luz pesaram muito. Stewart disse durante esses playoffs que as coisas parecem “mais leves” e ela parecia a jogadora que estamos acostumados a ver.

Creme: A partir do momento em que saíram da quadra do Barclays Center em outubro de 2023, enquanto os Ases comemoravam o segundo campeonato consecutivo, os jogadores do Liberty tiveram a missão de não deixar isso acontecer novamente e trazer o primeiro título para Nova York. A última etapa é a mais difícil, mas o Liberty conseguiu se concentrar na próxima posse de bola, na próxima parada e na próxima jogada durante toda a temporada. Isso não deve parar nas finais. E se isso acontecer, há veteranos suficientes nesta equipe para lembrar aos companheiros de equipe que se lembrem da missão. Ter passado por isso há um ano, essencialmente com o mesmo grupo, só ajudará desta vez. A vantagem de experiência de Nova York sobre o Lynx é enorme e deve ajudar tremendamente.

Napheesa Collier cozinha Sun para 27 pontos a caminho das finais da WNBA

O que foi mais impressionante na temporada de Collier? Ela poderia ser a melhor jogadora desta série?

Philippou: Houve um período após o intervalo olímpico em que Collier defendeu a obtenção de alguns votos de MVP. A’ja Wilson acabou dominando a reta final e quebrando vários recordes quando os Ases fecharam a temporada regular com uma sequência de 9-1. Mas Collier agora tem a chance de ganhar seu primeiro campeonato WNBA e sair como MVP das Finais.

Curiosamente, Collier não foi a artilheira do Minnesota em nenhum de seus jogos contra o Nova York (embora ela tenha impactado o jogo de várias maneiras além da pontuação). Em uma série melhor de cinco, é difícil ver o Lynx vencendo tudo se Collier não for seu melhor jogador – talvez até o melhor jogador em quadra – mas ela sem dúvida precisará da ajuda de jogadores como Kayla McBride, Courtney Williams e Bridget Carleton para que o Lynx saísse vitorioso.

Voepel: Os números da pós-temporada de Collier confirmam que ela tem sido a jogadora mais dominante nos playoffs de 2024 até agora. Durante a temporada regular, ela teve médias mais altas em rebotes, assistências e bloqueios, e sua segunda maior média de pontuação.

O que surpreendeu – bem ou mal – no Liberty ou no Lynx?

Voepel: Poucos no início da temporada esperavam que o Minnesota fosse um candidato ao título – ou talvez até mesmo um time dos playoffs. Essa avaliação do Lynx mudou rapidamente – na verdade, nas primeiras semanas depois de vê-los jogar. Quando venceram a Commissioner’s Cup, em 25 de junho, em Nova York – o jogo foi disputado na UBS Arena porque o Barclays Center sediava o draft da NBA – o Lynx estava claramente na disputa para vencer tudo.

Uma agradável surpresa para o Liberty: quão bem Leonie Fiebich jogou em sua primeira temporada na WNBA. Selecionada em 2020 por Los Angeles, ela foi negociada duas vezes antes de fazer sua estreia na WNBA aos 24 anos nesta temporada, após jogar profissionalmente no exterior. Tanto como titular quanto fora do banco, Fiebich, de 1,80 metro, deu ainda mais tamanho à já grande Nova York.

Os 22 pontos de Sabrina Ionescu levam Liberty às finais da WNBA

Creme: A química de toda a temporada de Minnesota. Equipes com apenas cinco jogadores retornando não deveriam se unir tão rapidamente e sustentar isso por 47 jogos. O Lynx passou de 19-21 para o segundo melhor recorde da WNBA com um elenco completamente renovado. Cheryl Reeve, treinadora do Lynx e presidente de operações de basquete, e o resto do time de Minnesota encontraram todos os jogadores certos para colocar Collier e McBride, criando o melhor time de passes e o melhor time de arremessos de 3 pontos da liga. Reeve também conseguiu tirar algo de Carleton e Alanna Smith, que superaram tudo o que haviam feito anteriormente como profissionais.

Philippou: Que Minnesota está nas finais. As contratações de Courtney Williams e Smith pelo Lynx não foram consideradas espalhafatosas, especialmente em comparação com as jogadas de Phoenix e Seattle. Não se esperava que o Lynx fosse especial, mas nos últimos cinco meses eles provaram que não deveriam ter sido esquecidos.

E é uma reviravolta divertida que o primeiro time da franquia a chegar às finais desde seu último título em 2017 não tenha tido muito poder de estrela. Moore, Seimone Augustus, Sylvia Fowles e Lindsay Whalen foram todos escolhidos na loteria (Moore e Augustus ficaram em primeiro lugar), mas estes Lynx apresentam apenas dois: McBride (nº 3 em 2014) e Diamond Miller (nº 2 em 2023), que teve um papel reduzido nesta temporada, voltando de lesão. Collier, é claro, nunca deveria ter caído para o sexto lugar no draft de 2019. Ainda assim, sua ascensão como uma das três melhores jogadoras da liga superou até mesmo as expectativas de Reeve.

Nova York fez 1 a 3 contra o Minnesota na temporada regular, incluindo a final da Commissioner’s Cup. Mas na única vitória do Liberty, Jonquel Jones foi o fator X. Catalina Fragoso/NBAE via Getty Images

Quanto devemos ler sobre a série da temporada regular das equipes e a vitória final da Lynx’s Commissioner’s Cup sobre o Liberty?

Creme: A temporada regular significa pouco neste momento. No ano passado, Nova York levou vantagem sobre Las Vegas e derrotou os Ases na final da Commissioner’s Cup – mas ainda assim perdeu a final para eles. Claro, os confrontos e tendências que surgiram nos quatro encontros fornecem algumas dicas, mas esses jogos são diferentes. Tenho tendência a confiar mais no facto de Nova Iorque já ter passado por isto antes. Este grupo Lynx não.

Voepel: Não vou descartar os resultados da temporada regular. O Lynx já venceu o Liberty em ambiente de campeonato pela Commissioner’s Cup. E embora isso tenha acontecido há três meses e meio, a vitória mais recente de Minnesota sobre o Liberty foi em 15 de setembro, uma vitória por 88-79 em Nova York. Os playoffs sempre têm uma sensação diferente em qualquer esporte, mas o Lynx pelo menos chega às finais sabendo que levou a melhor em três dos quatro encontros anteriores.

Philippou: Estou com Voepel. Especialmente depois de ver o sucesso de Minnesota em limitar Jones na maioria de suas reuniões. Notavelmente, o Lynx também teve seu caminho ofensivo contra o Liberty, marcando pelo menos 84 pontos e acertando pelo menos 48% do arco de 3 pontos em suas três vitórias sobre o Nova York. O Liberty pode ser o cabeça-de-chave e estar familiarizado com a fase final, mas seria imprudente desconsiderar o fato de que o Lynx teve seu número na maior parte desta temporada.

Bridget Carleton, de Minnesota, está tendo um ano de carreira, triplicando seus pontos por jogo para 9,6 na temporada regular e jogando o dobro de minutos (29,9). Catalina Fragoso/NBAE via Getty Images

Qual jogador é o maior fator X da série?

Voepel: Ionescu. A única derrota do Liberty até agora nos playoffs foi no jogo 3 das semifinais, quando ficou com 4 pontos para os Ases. Las Vegas lançou vários defensores contra ela. Depois, ela se referiu ao desempenho dos Aces como “no estilo Minnesota”, comparando-o com a forma como o Lynx defende o perímetro. Jogue fora essa derrota e Ionescu terá uma média de 24,0 pontos por jogo na pós-temporada. Se a versão com maior pontuação de Ionescu mostrar esta série, Nova York será muito difícil de vencer.

Creme: Se Jones tiver um bom desempenho, o Liberty parecerá imbatível. Quando isso não acontece, o fardo sobre Stewart e Ionescu aumenta significativamente. Nas partidas da temporada regular, Jones marcou 21 pontos e 12 rebotes na única vitória do Liberty sobre o Lynx, e teve média de 5,3 pontos nas três derrotas. Emparelhado com Stewart, o 6-6 Jones oferece um problema de confronto para todos os times da liga, dado seu tamanho e versatilidade (39,1% em 3 pontos). Assim como Las Vegas, Minnesota carece de um segundo grande defensor. Se Collier enfrentar Stewart, Jones terá uma vantagem física distinta sobre Smith ou Hines-Allen. Os Ases optaram por ter A’ja Wilson como guarda Jones, e Stewart teve uma série dominante.

Philippou: Fiebich para Nova York e Carleton para Minnesota. As ex-escolhas da segunda rodada e atletas olímpicos de 2024 – Fiebich, um estreante de destaque da Alemanha, Carleton, um veterano do Canadá no meio de um ano de carreira – garantiram vagas iniciais em seus respectivos times e são conhecidos por sua defesa e 3 pontos. tiroteio. Qual deles terá uma série maior? Carleton teve um argumento para MVP do jogo do campeonato da Commissioner’s Cup com 23 pontos, o recorde do time (incluindo seis de 3 pontos).

Lynx comemora vaga nas finais da WNBA após derrotar Sun

Qual time vencerá?

Creme: Liberdade em 4. Se Collier for o melhor jogador da série, este campeonato é para qualquer um vencer. Se for Stewart, então Nova York receberá seu primeiro título. Stewart não esquecerá tão cedo aquele desempenho de 3 de 17 arremessos no jogo 4 do ano passado e transformará isso em mais motivação. Ela ganhará seu terceiro troféu de MVP das Finais.

Myron Medcalf: Lince em 5. Do lado do basquete, um time do Lynx que consegue colocar cinco jogadores no perímetro e também jogar uma defesa agressiva contra um grande time do Liberty pode ganhar mais um título para Reeve. Mas também parece que este grupo destemido está destinado a ganhar outro título – e eles o farão.

Philippou: Liberdade em 5. Nova York vencerá porque tem a vontade, o foco e a experiência da derrota nas finais do ano passado – além da vantagem de jogar em casa – para finalmente realizar o trabalho.

Voepel: Lince em 5. Minnesota é o segundo colocado, mas foi o melhor time no confronto direto com o Nova York. O Lynx jogou de forma consistente e coesa durante toda a temporada, exceto por um breve período, quando Collier estava lesionado com fascite plantar. Parece que finalmente deveria ser o ano da Liberdade. Mas o Lynx conseguiu transformar coisas assim a seu favor nesta temporada.