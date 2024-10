Florida QB Graham Mertz rompeu o ligamento cruzado anterior, encerrando sua carreira universitária

O quarterback da Flórida, Graham Mertz, fará uma cirurgia e ficará afastado pelo resto da temporada depois de romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante a derrota de sábado na prorrogação para o Tennessee, anunciou o técnico Billy Napier na segunda-feira.

“É justo dizer o quanto aprecio o que ele trouxe para a equipe”, disse Napier.

Foi uma maneira dolorosa para Mertz, um aluno do último ano do sexto ano, encerrar sua carreira universitária. Foi uma lesão sem contato que ocorreu depois que ele lançou um passe para touchdown de 13 jardas para Arlis Boardingham no meio do terceiro quarto para colocar a Flórida à frente por 10-0.

Enquanto Mertz recuava após fazer o arremesso, sua perna pareceu cair desajeitadamente na grama. Ele foi atendido pelos treinadores, saiu mancando do campo e bateu o capacete no chão ao chegar à linha lateral. Mertz assistiu ao quarto período de muletas e com uma cinta no joelho.

Com Mertz afastado, a Flórida recorrerá ao verdadeiro calouro DJ Lagway em tempo integral como zagueiro.

Mertz enviou uma mensagem nas redes sociais aos fãs da Flórida e agradeceu por “dois anos incríveis em Gainesville”. Durante sua recuperação, ele prometeu “continuar fazendo parte do programa e fazer tudo o que puder nas salas de reunião e fora da linha para ajudar meus companheiros de equipe a vencer”.

Mertz também se machucou no final da temporada passada, quando fraturou a clavícula no penúltimo jogo contra o Missouri. Ele optou por retornar para a temporada de 2024 em vez de entrar no draft da NFL.

Ele ficou de fora da vitória na semana 2 nesta temporada sobre Samford, depois de sofrer uma concussão na derrota para o Miami na abertura da temporada. Mertz começou sua carreira em Wisconsin e foi titular por três anos nos Badgers antes de se transferir para a Flórida.

Em cinco jogos nesta temporada, Mertz passou por seis touchdowns com duas interceptações. Ele lidera o país com uma porcentagem de conclusão de 76,6 e lançou um passe para touchdown em 15 de suas 16 partidas como titular na Flórida.

Lagway esteve em rotação com Mertz durante grande parte desta temporada e começou no lugar do lesionado Mertz na semana 2 e passou para 456 jardas. Na derrota para o Tennessee, Lagway lançou um passe para touchdown de 27 jardas para Chimere Dike na terceira para 19 nos segundos finais para forçar a prorrogação.

Lagway foi o quarterback mais bem avaliado da ESPN nacionalmente na classe de contratações de 2024 e o 8º lugar geral.

Os Gators (3-3, 1-2 SEC) voltam para casa para enfrentar o Kentucky no sábado. Em seguida, eles jogam quatro jogos consecutivos contra times classificados entre os 20 primeiros na pesquisa da AP, incluindo três times entre os 8 primeiros (No. 5 Georgia, No. 1 Texas e No. 8 LSU).