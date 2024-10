Floyd Mayweather é processado por dançarina exótica que alega ter dado um tapa na cara dela

Uma dançarina exótica que diz ter trabalhado em Floyd MayweatherO clube de cavalheiros de Las Vegas agora está processando a ex-estrela do boxe … alegando que ele deu um tapa na cara dela durante uma disputa no local.

Mas Mayweather – através de seu representante, Felton Newell — alfândega O Atlético esta semana ele “nega veementemente as acusações”.

a dançarina, Jasmim Woodwardentrou com a ação no condado de Clark, Nevada, na segunda-feira … alegando que o incidente violento com Mayweather aconteceu em seu clube de strip-tease Girl Collection em 23 de abril de 2023.

Woodward diz que ela tinha acabado de terminar um show no sábado à noite e abordou Mayweather sobre a “falha em pagá-la pelos turnos que ela trabalhou no início do fim de semana” por parte de seu clube.

Mayweather, aparentemente chateado com a pergunta, então supostamente “deu um tapa na cara dela na frente de outros dançarinos e clientes na pista do clube”.

Em seu terno, Woodward diz que ela se retirou para o vestiário do clube em lágrimas… mas Mayweather a seguiu. Ela disse que os dois conversaram e ela explicou a ele como “teve um problema com a forma como ele deu um tapa nela”.

“Mayweather”, escreveram os advogados de Woodward no processo, “então começou a dizer” a ela “que ela não aguentava ‘agüentar uma piada’”.

Woodward disse que mais tarde foi demitida pelo clube.

Outra mulher, Bretanha Strausstambém se juntou a Woodward como demandante no processo… e além da alegação de Woodward de agressão e agressão contra Mayweather, os dois também alegam, entre outras coisas, que o clube do ex-pugilista não lhes pagou salários mínimos e reteve ilegalmente alguns de suas dicas.

Os dois estão processando Mayweather e sua irmã Deltricia Howard por pagamentos atrasados, bem como por danos não especificados.