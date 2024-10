Folarin Balogun, Johnny Cardoso e Tim Weah da USMNT saem para amistosos

O atacante do Mônaco, Folarin Balogun, o meio-campista do Real Betis, Johnny Cardoso, e o meio-campista da Juventus, Tim Weah, foram excluídos de dois amistosos pela seleção masculina dos Estados Unidos devido a lesões, anunciou o US Soccer no domingo.

O trio foi substituído pelo médio do Olympique Lyon, Tanner Tessmann, pelo avançado do CF Monterrey, Brandon Vazquez, e pelo extremo do Club América, Alejandro Zendejas.

Balogun tem um ombro deslocado, segundo vários relatos, depois de marcar na vitória de sábado por 2 a 1 sobre o Rennes, resultado que colocou o Mônaco no topo da Ligue 1. Cardoso tem lutado contra uma doença muscular não revelada durante grande parte da temporada, o que o limitou a oito partidas em todas as competições, com apenas cinco delas como titular. Cardoso jogou 90 minutos pelo seu clube no domingo, mas voltou recentemente de lesão.

Weah está lidando com uma lesão no tornozelo, o que o limitou a apenas quatro partidas pela Juventus.

Tessmann, 23 anos, foi capitão da seleção olímpica masculina dos Estados Unidos no verão passado e tem duas internacionalizações pela seleção sênior. Tessmann fez cinco partidas pelo Lyon desde que foi transferido no verão do Venezia, da Serie A.

Vázquez marcou quatro gols em oito partidas pela USMNT e retorna aos Estados Unidos pela primeira vez desde a Copa Ouro da Concacaf de 2023, onde marcou três gols. Atualmente, ele joga pelo Monterrey na Liga MX do México, tendo marcado três gols em 12 partidas nesta temporada.

Zendejas, de 26 anos, somou sete partidas pela USMNT e registrou um gol e uma assistência pela USMNT, atuando em quatro partidas durante a Copa Ouro da Concacaf de 2023. Jogando pelo Club América na Liga MX, ele voltou recentemente de lesão.