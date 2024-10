Fonseca, do AC Milan, se irrita com o drama dos pênaltis de Christian Pulisic

O técnico do AC Milan, Paulo Fonseca, expressou sua confusão por Christian Pulisic não ter defendido os pênaltis de seu time na derrota de domingo por 2 a 1 para a Fiorentina, apesar de ser o batedor de pênaltis designado do time.

O Rossoneri teve dois pênaltis marcados durante o encontro em Florença e, para surpresa de Fonseca, os companheiros de equipe de Pulisic, Theo Hernández e Tammy Abraham, se adiantaram e cobraram.

Ambos os pênaltis foram defendidos pelo novo goleiro da Fiorentina, David de Gea.

“Nosso batedor de pênalti designado é Pulisic”, disse um irritado Fonseca.

“Não sei porque é que os jogadores mudaram de ideias. Falei com eles e disse-lhes que isto não pode acontecer novamente.”

Pulisic em boa forma marcou o empate do Milan aos 15 minutos, depois de terem ficado em desvantagem aos 35 minutos.

Foi seu sexto gol na temporada. Com a sua equipa a perder por 2-1, o avançado dos Estados Unidos foi substituído aos 81 minutos por Samuel Chukwueze.

“Pulisic teve um problema nos flexores durante a semana”, disse Fonseca. “Conseguimos e, de qualquer forma, Chukwueze criou oportunidades.”

Christian Pulisic não cobrou nenhum dos pênaltis do AC Milan contra a Fiorentina. Agência de fotos de imagens / Getty Images

Fonseca também não se impressionou com a arbitragem, com três pênaltis marcados no jogo.

“Não gosto de falar de arbitragem, mas isto não é futebol”, disse Fonseca.

“O futebol é feito de contato e um toque não pode ser suficiente para marcar um pênalti. Isto é futebol, não um circo. E não estou falando apenas do pênalti contra nós, mas também daqueles que recebemos”.

No entanto, Fonseca não deu desculpas para a derrota da sua equipa.

“Quando perdemos dois pênaltis e sofremos um gol como o anterior, fica difícil vencer, apesar de criarmos muito”, disse ele.

O resultado encerrou a seqüência de três vitórias consecutivas do Milan na Série A e deixou o time em sexto lugar na classificação, cinco pontos atrás do líder Napoli, rumo ao intervalo internacional.