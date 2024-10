Fonte – A ressonância magnética do Packers QB Jordan Love não mostra danos significativos

GREEN BAY, Wisconsin – A lesão na virilha que o quarterback do Green Bay Packers, Jordan Love, sofreu na vitória de domingo sobre o Jacksonville Jaguars não deve mantê-lo afastado dos gramados por um longo prazo, disse uma fonte à ESPN.

Os testes de segunda-feira não mostraram nenhum dano significativo e isso é considerado uma distensão. Uma fonte disse que sua disponibilidade para o confronto de domingo da NFC North contra o Detroit Lions será sobre como ele se sente e progride ao longo da semana.

Se os Packers (6-2) não tiverem Love no domingo contra os Lions (6-1), há uma boa chance de que este seja o único jogo que ele perderá porque o Green Bay terá seu adeus na semana seguinte.

Malik Willis, que substituiu Love no domingo, seria titular contra os Leões se Love estivesse fora.

Enquanto isso, os testes no joelho do cornerback Jaire Alexander também não mostraram nenhuma preocupação significativa, disse uma fonte à ESPN. Nada foi decidido sobre sua disponibilidade para o jogo de domingo contra os Lions, mas os Packers monitorarão suas dores ao longo da semana. Alexander se machucou na última jogada defensiva do Green Bay na vitória de domingo. Ele parecia incapaz de colocar peso na perna direita ao sair do campo.

Love, que se lesionou no primeiro lance do jogo, terminou o primeiro tempo, mas depois, após dar o primeiro snap do terceiro quarto, mancou para a linha lateral e não voltou.

Os Packers nunca o descartaram, mas ele passou o resto do jogo afastado. Love, que fez sua nona interceptação na segunda temporada após o primeiro sinal de lesão na virilha, não falou com os repórteres após o jogo.