Fonte: Alexis Lafrenière, Rangers concordam com extensão de 7 anos

Alexis Lafreniere e o New York Rangers concordaram em uma extensão de contrato de sete anos para a primeira escolha geral no draft da NHL de 2020, confirmou uma fonte à ESPN.

O novo contrato de Lafrenière, de 23 anos, terá um valor médio anual (AAV) de US$ 7,45 milhões e vai até a temporada 2031-32. Depois de três temporadas na NHL que não corresponderam à elevada posição de Lafrenière no draft, a última temporada foi uma ruptura para o ala esquerdo nascido em Quebec.

Lafrenière marcou 28 gols e 29 assistências (57 pontos) em 82 jogos. Ele se destacou na campanha do Rangers até a final da Conferência Leste, com 14 pontos em 16 jogos, empatando com Vincent Trocheck na liderança do time em gols (8).

Em sua quinta temporada na NHL, Lafrenière somou 155 pontos (79 gols, 76 assistências) em 305 jogos. Em sete jogos nesta temporada, Lafrenière marcou 4 gols e 3 assistências, com média de 17:51 por jogo no tempo de gelo.

“É uma confiança que construímos no ano passado para que ele fosse um dos nossos melhores jogadores nos playoffs”, disse o técnico do Rangers, Peter Laviolette, no início deste mês. “Você tem que ter alguma confiança para tentar realizar algumas das coisas que ele fez com sucesso. [in the playoffs]. Parece que ele continuou de onde parou no ano passado, quando fez algumas jogadas que foram muito especiais.”

Detalhes sobre o contrato de Lafrenière foram relatados pela primeira vez pela PuckPedia.