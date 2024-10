Fonte – Chefes mais otimistas sobre a gravidade da lesão de WR Rice

KANSAS CITY, Missouri – O Kansas City Chiefs e o wide receiver Rashee Rice têm “muito otimismo” de que sua lesão no joelho não é tão significativa quanto inicialmente temido e que seu cronograma de recuperação pode ser “muito mais curto” do que primeiro acreditava, disse uma fonte a Adam Schefter da ESPN na segunda-feira

Ainda é improvável que Rice jogue novamente nesta temporada, mas os médicos não terão certeza até que realizem a cirurgia na manhã de terça-feira, disse a fonte.

Rice machucou o joelho direito na vitória do Chiefs na semana 4 sobre o Los Angeles Chargers. Fontes inicialmente disseram que Rice tinha medo de ter rompido o ligamento cruzado anterior, mas a equipe ainda não esclareceu oficialmente a natureza da lesão. Há danos no ligamento colateral lateral (LCL) do joelho, disse uma fonte a Schefter.

Os Chiefs colocaram Rice na reserva por lesão na quinta-feira, em uma mudança que o deixará de fora pelo menos pelos próximos quatro jogos.

Rice se machucou quando o quarterback Patrick Mahomes colidiu acidentalmente com o joelho quando os dois e outros jogadores estavam perseguindo um fumble dos Chargers que se seguiu a uma interceptação.

Rice entrou na Semana 4 liderando a NFL em recepções com 24 e foi o segundo em jardas com 288.