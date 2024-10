Fonte – Chiefs reforçam pass rush e trocam por Joshua Uche dos Patriots

O Kansas City Chiefs está adquirindo o pass rusher Joshua Uche em uma troca com o New England Patriots, disse uma fonte a Jeremy Fowler da ESPN.

Uche foi um arranhão saudável para a vitória dos Patriots por 25-22 sobre o New York Jets em meio ao interesse comercial pelo linebacker externo do quinto ano.

Uche, de 26 anos, tem dois sacks em seis jogos nesta temporada e 20,5 sacks em sua carreira.

Uche voltou a assinar com os Patriots como agente livre antes da temporada em um contrato de um ano no valor de US$ 3 milhões. Ele será um agente livre irrestrito após esta temporada.

É a segunda troca de impacto feita pelo invicto Chiefs (7-0), que adquiriu o wide receiver DeAndre Hopkins em uma troca com o Tennessee Titans na semana passada.

Agora Uche se junta a uma já forte defesa do Chiefs que está em segundo lugar na NFL nesta temporada.