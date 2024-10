Fonte – Marshawn Kneeland, dos Cowboys, evita lesão no final da temporada

FRISCO, Texas – O lado defensivo estreante do Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland, escapou de uma lesão no joelho direito no final da temporada, mas precisará de uma cirurgia que pode mantê-lo afastado de quatro a seis semanas, de acordo com uma fonte.

Uma ressonância magnética na segunda-feira mostrou que o ligamento cruzado anterior permanece intacto, mas ele precisará de uma cirurgia artroscópica para uma ruptura do menisco. Se ele tivesse sofrido uma ruptura no ligamento cruzado anterior, sua temporada teria acabado. Se a cirurgia e a reabilitação de Kneeland correrem bem, ele poderá retornar em meados de novembro, após uma passagem pela reserva por lesão.

Apesar das boas notícias, isso afetará a linha defensiva dos Cowboys, que pode fazer com que Micah Parsons perca mais uma semana devido a uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto DeMarcus Lawrence está na reserva devido a uma lesão de Lisfranc no pé direito e também está olhando para meados de novembro. retornar.

Kneeland se machucou na quarta jogada defensiva da vitória dos Cowboys por 20-17 contra o Pittsburgh Steelers enquanto derrotava o quarterback Justin Fields. Ele foi levado à tenda médica azul antes de ser levado ao vestiário para mais exames e não voltou.

Os Cowboys usaram Kneeland e Chauncey Golston como titulares no lugar de Parsons e Lawrence e recorreram a Tyrus Wheat e Carl Lawson após a lesão de Kneeland. Wheat e Lawson tiveram meio sack contra os Steelers, bem como três corridas de quarterback.

Após o jogo, o técnico Mike McCarthy disse que trabalhou com alguns linebackers naquela posição contra o Steelers, caso houvesse outra lesão.

Lawson foi retirado do time de treino nos últimos três jogos, mas agora precisaria ser adicionado ao elenco de 53 jogadores para poder jogar novamente. É possível que os Cowboys procurem reforçar a posição com pelo menos uma adição ao elenco de treino, com Kneeland de fora.

O grupo final defensivo foi atingido por lesões desde o início do campo de treinamento. Sam Williams, que foi projetado para ser o terceiro pass rusher dos Cowboys, atrás de Parsons e Lawrence, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior no final da temporada em um dos primeiros treinos em Oxnard, Califórnia.