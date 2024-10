Fonte – Michigan classifica Davis Warren como titular do QB vs.

Michigan voltará para Davis Warren como zagueiro titular contra Michigan State no sábado, confirmou uma fonte à ESPN.

É provável que Alex Orji veja o tempo em uma função de mudança de ritmo para destacar o jogo de corrida de quarterback, disse a fonte.

O técnico do Michigan, Sherrone Moore, disse na segunda-feira que a equipe estava esperando para ver como foram os treinos desta semana antes de tomar uma decisão sobre um titular.

“Cuidar da bola será a prioridade número 1, o mais importante”, disse Moore. “Você quer grandes jogadas, quer eficiência, mas temos que cuidar do futebol.”

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Warren, um ex-jogador, abriu a temporada como zagueiro titular, mas foi substituído por Orji após uma performance de três interceptações contra o Arkansas State em 14 de setembro.

Orji, usado principalmente como zagueiro em 2023, lutou com sua precisão e teve apenas 118 jardas totais em vitórias contra USC e Minnesota antes de ser substituído por Tuttle contra Washington em 5 de outubro.

Tuttle foi titular no Michigan na derrota por 21-7 para Illinois na semana passada. Ele lutou com sua precisão no início, mas terminou com 209 jardas de passe, o que foi o melhor da temporada para um quarterback do Wolverines.

A 247 Sports relatou pela primeira vez que Warren seria titular contra os Spartans.

Informações de Pete Thamel e Adam Rittenberg da ESPN foram usadas neste relatório.