Fonte – Roquan Smith, do Ravens, usou hip-drop tackle em Chris Godwin

TAMPA, Flórida – O linebacker interno do Baltimore Ravens, Roquan Smith, foi multado depois que a NFL decidiu na sexta-feira que ele usou um hip-drop tackle no recebedor do Tampa Bay Buccaneers, Chris Godwin, na noite de segunda-feira, disse uma fonte à ESPN.

O desarme de Smith sobre Godwin faltando 1:04 para o final do tempo regulamentar resultou na luxação do tornozelo esquerdo do recebedor. Smith, que pode ser visto na jogada puxando a perna esquerda de Godwin, receberá uma multa imposta pela liga de US$ 16.833, disse a fonte.

Smith pode recorrer da decisão.

A fonte também disse que o quarterback dos Bucs, Baker Mayfield, não será punido por usar Zyn – uma bolsa de nicotina sem fumo – na linha lateral durante o jogo, o que as câmeras de televisão captaram.

A NFL proíbe o uso de produtos relacionados ao tabaco em campo e durante entrevistas. A fonte disse que Mayfield receberá uma carta lembrando-o de que ele não deveria usar o produto paralelamente e que poderia estar sujeito a uma multa se isso acontecer novamente.

Escolhas do Editor 2 Relacionado

A NFL define um hip-drop tackle que ocorre quando um defensor “agarra o corredor com as duas mãos ou envolve o corredor com os dois braços” e “desequilibra-se girando e abaixando os quadris e/ou a parte inferior do corpo, pousando e prendendo o perna(s) do corredor no joelho ou abaixo dele.”

O livro de regras também afirma que qualquer jogada usando esta técnica seria avaliada como uma penalidade de 15 jardas, com o time adversário recebendo uma primeira descida automática, mas isso não aconteceu na vitória dos Ravens por 41-31.

Em março, os clubes da NFL votaram unanimemente pela proibição dos hip-drop tackles. A liga revisou 20.000 tackles de 2022-2023 e determinou que os tackles de quadril causam lesões nas extremidades inferiores a uma taxa 20 vezes maior do que outros tackles.

“Ro está lutando para fazer um tackle e eles estavam tentando sair do jogo com uma vitória”, disse o técnico do Ravens, John Harbaugh, na sexta-feira. “Ele nunca faria nada para machucar outro jogador. Ele nunca faria nada que estivesse fora das regras. É assim que ele joga.”

Godwin, que lidera a NFL com 50 recepções nas primeiras sete semanas da temporada regular, foi submetido a uma cirurgia na quarta-feira para reparar a lesão e não deve retornar este ano.

“É difícil colocar em palavras a gama de emoções dos últimos dias”, disse Godwin em um post no Instagram na manhã de sexta-feira – seus primeiros comentários desde a lesão – embora não tenha feito menção ao desarme. “…Nem sempre sabemos o ‘porquê’, mas isso raramente importa. A adversidade revela nosso verdadeiro caráter e estou ansioso pela oportunidade de mostrar o meu ao longo deste processo.”

Smith disse aos repórteres na quinta-feira que estava orando por Godwin.

“Em primeiro lugar, envie orações e uma rápida recuperação para Chris”, disse Smith. “Tenho muito respeito por ele como jogador, pelo que ele conquistou ao longo desta liga, e pelo pouco que vi dele, ele parece ser um cara muito bom e, pelo que ouvi, um bom homem de família. .

“Você nunca quer ver ninguém sofrer qualquer tipo de lesão, mas jogamos um jogo muito físico e exige muito. As balas voam muito rápido, mas nunca entro em nenhum jogo com a intenção de machucar qualquer jogador. jogador volte para casa são e salvo para sua família, talvez um pouco dolorido, mas eu definitivamente quero que você volte para casa são e salvo.”