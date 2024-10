Fonte – Titãs para iniciar Rudolph sobre Levis vs.

BUFFALO, NY – O Tennessee Titans iniciará o quarterback reserva Mason Rudolph no lugar de Will Levis contra o anfitrião Buffalo Bills no domingo, confirmou uma fonte à ESPN.

Levis sofreu uma lesão no ombro direito ao mergulhar para a primeira descida na vitória do Tennessee na semana 4 sobre o Miami Dolphins.

Fontes disseram a Adam Schefter, da ESPN, que a lesão é uma entorse AC de grau 2 no ombro e pode deixar Levis de lado após o jogo de domingo. É considerada uma lesão de quatro a cinco semanas e, embora Levis já tenha sofrido lesões no passado, esta será uma situação semanal.

Os Titãs disseram que Trevor Siemian foi elevado do time de treino para o elenco do dia de jogo de domingo e voltará ao time de treino após o jogo.

Levis foi titular na derrota do time na semana 6 para o Indianapolis Colts após a despedida. Mas ele disse que a lesão o restringiu em alguns de seus arremessos – especificamente, um passe que foi interceptado pelo safety dos Colts, Julian Blackmon.

Levis foi limitado no treino de quarta-feira, mas foi atualizado para participante pleno na quinta-feira. Rudolph e Levis compartilharam fotos no treino de sexta-feira. Os Titãs listaram Levis como questionável depois que ele foi limitado novamente na sexta-feira.

Rudolph, um veterano de sete anos, substituiu Levis contra os Dolphins e levou o time à vitória por 31-12. Ele terminou com 85 jardas de passe. Foi a única vitória dos Titãs nesta temporada e a primeira vez que o time marcou mais de 30 pontos desde 2 de janeiro de 2022, quando venceu o Miami por 34-3.

Os Titans no sábado também colocaram o wide receiver Treylon Burks na reserva de lesões e contrataram o atacante Abdullah Anderson para o elenco ativo do time de treino.

O repórter da NFL Paul Kuharsky foi o primeiro a relatar as notícias de Rudolph.