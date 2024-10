Fontes – A estrela dos Giants, LT Andrew Thomas (pé), está fora por tempo indeterminado

EAST RUTHERFORD, NJ – O left tackle Andrew Thomas, do New York Giants, ficará ausente por um longo período devido a uma lesão no pé, disseram fontes à ESPN.

Thomas, de 25 anos, tem potencial lesão em Lisfranc e ainda está considerando outras opções. Há preocupação de que possa ser o fim da temporada.

A lesão ocorreu no terceiro quarto da derrota de domingo à noite por 17-7 para o Cincinnati Bengals no MetLife Stadium. Thomas jogou, mas pôde ser visto mancando bastante à medida que o jogo avançava.

“Não é ótimo”, disse ele depois sobre como se sentia. Thomas acrescentou que estava “lutando” contra a dor.

O All-Pro da segunda equipe de 2022 passou por exames nesta segunda-feira que mostraram a gravidade da lesão. Opiniões adicionais confirmaram que era sério.

Perder Thomas é um grande golpe para os Giants. Sua linha ofensiva fez avanços significativos nesta temporada, após anos de lutas, e Thomas tem sido um forte atacante esquerdo. Ele está em 25º lugar entre todos os tackles ofensivos nesta temporada, com uma taxa de vitória de bloqueio de passe de 88,9%, depois de tropeçar no jogo de domingo à noite contra Trey Hendrickson, de Cincinnati.

Thomas, que assinou uma extensão de contrato de cinco anos no valor de US$ 117 milhões no verão passado, é o nono entre todos os tackles ofensivos, com uma taxa de vitórias em bloqueios de passe de 91,8% desde o início de 2022.

É o segundo ano consecutivo que Thomas perderá a prorrogação. Ele machucou um tendão na temporada passada na semana 1 e perdeu sete jogos. A linha ofensiva dos Giants lutou muito sem ele, e sua lesão ao tentar perseguir um field goal bloqueado na posse de bola de abertura da temporada foi vista como um momento crucial no ano passado.

O tackle do terceiro ano, Joshua Ezeudu, é a opção mais provável para substituir Thomas na escalação. Ele foi o left tackle do segundo time durante todo o verão.

Os Giants (2-4) também têm Evan Neal como reserva no banco. Mas eles têm resistido em mover a 7ª escolha geral em 2022 do right tackle. Entre suas opções está colocar Neal como right tackle e mudar o veterano Jermaine Eluemunor da direita para a esquerda. Eluemunor começou sete jogos na carreira como left tackle.