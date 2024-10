Fontes – Aidan Hutchinson espera retornar se os Leões chegarem ao Super Bowl

Fontes próximas a Aidan Hutchinson acreditam que o destaque defensivo do Lions terá uma chance realista de retornar para o Super Bowl se Detroit avançar tão longe.

Uma fonte chegou ao ponto de dizer à ESPN que, conhecendo Hutchinson e sua lesão, seria mais surpreendente se ele não voltasse para uma potencial aparição no Super Bowl do que se o fizesse.

Hutchinson está se recuperando da cirurgia de domingo à noite na tíbia e fíbula esquerdas fraturadas no Baylor Scott & White Medical Center em Irving, Texas.

Hutchinson não considera esta lesão tão grave quanto a que sofreu quando era júnior em Michigan em 2020, quando fraturou o tornozelo direito e perdeu todos os jogos daquela temporada, exceto três.

Os Leões colocaram Hutchinson na reserva de lesão esta semana, mas o técnico Dan Campbell disse que prevê um processo de recuperação de quatro a seis meses e se recusou a chamá-lo de lesão no final da temporada.

“Eu nunca excluiria Hutch”, disse Campbell na segunda-feira. “Então, provavelmente um longo caminho, mas eu nunca o excluiria e diria que se alguém conseguir voltar, será ele.”

Detroit já está ligando para outros times perguntando sobre a disponibilidade de pontas defensivas, segundo fontes da liga. Mas os Leões, já tendo recontratado vários dos seus jogadores e planeando recontratar mais, não têm recursos financeiros ilimitados e estão limitados no tipo de defesa que poderiam adquirir.

Os Leões também precisariam da ajuda e cooperação de outra equipe comercial e, até agora, um acordo não foi apresentado. Detroit continuará procurando, mas o time também parece contente em contar com seu atual núcleo defensivo.

Um jogador em que os Leões podem estar interessados ​​é o lado defensivo do Cleveland Browns, Za’Darius Smith, três vezes Pro Bowler que tem 63 sacks na carreira, incluindo três nesta temporada.

Smith, 32, ainda tem mais um ano de contrato após esta temporada, mas é um jogador que o Cleveland gostaria de manter. Ele ganhará um salário base de US$ 1,21 milhão nesta temporada e um salário base de US$ 1,5 milhão na próxima temporada, além de US$ 9 milhões adicionais em pagamentos de bônus.

Por enquanto, os Leões ainda contam com Hutchinson – e se lembram dele. O atacante defensivo do Lions, Alim McNeill, percebeu que o valor de sua recente extensão de quatro anos foi de US$ 97 milhões e acreditou que isso não foi acidental, vendo isso como uma homenagem a Hutchinson, que usa o número 97.

Embora Hutchinson tenha perdido o restante da temporada regular, ele teve sorte com muitas das circunstâncias que cercaram sua lesão.

O AT&T Stadium, casa do Dallas Cowboys onde Hutchinson sofreu a lesão, está localizado a aproximadamente 10 minutos do Baylor Scott & White Medical Center, considerado um dos melhores hospitais do mundo para lesões como a que ele sofreu. Dr. Alan Jones, que operou Hutchinson, é considerado um dos melhores do mundo na reparação do tipo de lesão que Hutchinson sofreu.

Hutchinson não sofreu nenhum dano nos ligamentos, nervos ou artérias – apenas os ossos quebrados – antes de ter uma haste inserida em sua perna. Por pior que fosse a lesão, Hutchinson foi considerado um sortudo por estar no lugar que estava na época.

Hutchinson, de 24 anos, lidera a NFL com 7,5 sacks nesta temporada – o terceiro desde que foi selecionado pelos Leões com a segunda escolha no draft de 2022.

Eric Woodyard da ESPN contribuiu para este relatório.