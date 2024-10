Fontes – Chefes aguardam clareza sobre Rashee Rice, negociações oculares para WRs

Com os Chiefs se preparando para a ausência de Rashee Rice por um longo período, Kansas City pretende tentar fazer outra jogada como wide receiver – assim como fez em cada um dos últimos dois anos, disseram fontes da liga à ESPN.

Os Chiefs vão querer primeiro obter a determinação final dos médicos sobre a situação de Rice, o que pode ocorrer já na segunda-feira, depois que ele for submetido a uma cirurgia no joelho, de acordo com fontes da liga.

Ainda resta alguma esperança de que Rice possa retornar nesta temporada e ficar afastado dos gramados por 6 a 8 semanas, de acordo com fontes da liga, mas nada será determinado até o início da próxima semana, no mínimo. Atualmente é difícil saber o quão realista é que Rice possa retornar nesta temporada, embora os Chiefs ainda não tenham perdido as esperanças dessa possibilidade.

Escolhas do Editor

1 Relacionado

Assim que os Chiefs tiverem clareza sobre a lesão de Rice, eles poderão entrar em ação. Dois anos atrás, os Chiefs adquiriram Kadarius Toney dos Giants antes do prazo final de negociação. No ano passado, eles trouxeram Mecole Hardman de volta em uma negociação com os Jets pouco antes do prazo.

Com Rice fora indefinidamente este ano, e com Hollywood Brown perdido pelo restante da temporada regular devido a uma lesão no ombro que exigiu cirurgia, os Chiefs explorarão todas as suas opções para determinar se podem fazer outra troca por um wide receiver.

Os Chiefs exploraram a contratação de DeAndre Hopkins na entressafra de 2023, antes de ele fechar um contrato de dois anos no valor de US$ 26 milhões com os Titãs. Agora que Hopkins está no último ano de contrato, os Titãs podem ser atraídos por ofertas divertidas para seu veterano wide receiver.

Os Chiefs também poderiam entrar em contato com os Jets se Nova York conseguir contratar Davante Adams, perguntando se Nova York teria algum interesse em transferir um de seus outros wide receivers, de acordo com fontes da liga.

Não se espera que os Chiefs consigam contratar Adams por uma série de razões. Para começar, os Chiefs têm pouco menos de US$ 5 milhões em espaço disponível e precisariam da ajuda dos Raiders para pagar parte do salário base de Adams nesta temporada. Mas os Raiders não pretendem fazer nenhum favor, financeiro ou não, ao seu rival de divisão de longa data.

Adams também pode não estar entusiasmado em jogar em Kansas City, onde foi acusado de agressão por empurrar um trabalho de mídia credenciado após um jogo em outubro de 2022. Adams empurrou o homem, identificado pela polícia como Ryan Zebley, que trabalhava para a ESPN como fotógrafo freelance. As acusações de contravenção foram posteriormente retiradas.

Também não seria fácil para Adams – ou qualquer recebedor – assumir o ataque do Chiefs no meio da temporada, depois de não ter trabalhado com Patrick Mahomes.

Os Chiefs colocaram Rice na reserva por lesão na quinta-feira, em uma mudança que o deixará de fora pelo menos pelos próximos quatro jogos. Ele sofreu a lesão no último domingo, quando Mahomes colidiu com o joelho enquanto os companheiros perseguiam um fumble dos Chargers que se seguiu a uma interceptação.

Rice lidera o Chiefs com 24 recepções e 288 jardas em quatro jogos nesta temporada. Ele também está empatado na liderança do time com duas recepções para touchdown.