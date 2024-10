Fontes – Chiefs WR Rice precisa de mais testes, extensão da lesão incerta

KANSAS CITY, Missouri – Os Kansas City Chiefs não tinham certeza da extensão da lesão no joelho do wide receiver Rashee Rice, disseram fontes a Adam Schefter da ESPN na segunda-feira.

Os Chiefs consultaram os médicos da equipe e receberam uma segunda opinião após temores iniciais de que Rice rompeu o ligamento cruzado anterior direito, mas mais testes são necessários para determinar a extensão da lesão e um cronograma de recuperação.

Nenhuma resposta era esperada até a próxima semana.

Rice, que machucou o joelho na vitória de domingo sobre o Los Angeles Chargers, foi descartado para o jogo da próxima segunda-feira à noite contra o New Orleans Saints.

Rice sofreu a lesão ao colidir com o quarterback do Chiefs, Patrick Mahomes, enquanto tentava recuperar um fumble do Chargers durante um retorno de interceptação. Ambos os joelhos de Rice foram impactados em sua colisão com Mahomes, e o joelho direito do recebedor pareceu hiperestender. Ele foi ajudado a sair do campo e teve seu joelho examinado pela equipe médica na linha lateral antes de ser levado para o vestiário em um carrinho.

Rice entrou na Semana 4 liderando a liga em recepções com 24 e foi o segundo em jardas com 288.

Em sua ausência, o técnico Andy Reid disse que os Chiefs planejam espalhar a bola para todos os seus recebedores, em vez de pedir ao novato Xavier Worthy para compensar sozinho a produção perdida.