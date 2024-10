Fontes – Christian McCaffrey não retornará na semana 6, mas motivos para encorajamento

Christian McCaffrey não será ativado para o jogo de quinta à noite em Seattle contra os Seahawks, disseram fontes da liga à ESPN no sábado, embora o astro do 49ers esteja elegível para retornar.

A grande questão continua a ser quando McCaffrey, que está na reserva de lesões desde a semana 2 com problemas na panturrilha e tendinite de Aquiles, poderá retornar.

O retorno de McCaffrey depende de como ele se sai nos treinos, mas, por enquanto, há um leve encorajamento porque os problemas na panturrilha e no tendão de Aquiles do três vezes Pro Bowler não surgiram após o trabalho em campo esta semana – seu primeiro trabalho em campo desde sendo colocado no IR, segundo fontes da liga.

Embora McCaffrey esteja lidando com tendinite bilateral de Aquiles, seu problema está concentrado em uma das pernas – e a outra está melhor, segundo fontes. A tendinite bilateral de Aquiles não é considerada uma preocupação, segundo fontes, que disseram à ESPN que McCaffrey está focado em evitar contratempos enquanto continua a crescer no retorno ao jogo.

Se seu progresso continuar sem contratempos, McCaffrey poderá retornar em 20 de outubro para uma revanche do Super Bowl contra o Chiefs, de acordo com fontes da liga.

Também há uma chance de McCaffrey retornar para um jogo em 27 de outubro contra os Cowboys, segundo fontes. Mas ainda mais razoavelmente, os 49ers poderiam optar por colocar McCaffrey em ambos os jogos e, em seguida, dar-lhe uma semana de folga para continuar a se preparar para o próximo jogo em Tampa Bay, em 10 de novembro.

Os Niners não sabem qual dessas semanas é a data de retorno mais realista, mas sabem que McCaffrey não sofreu nenhum revés recente.

McCaffrey foi à Alemanha no mês passado para consultar um especialista, na esperança de resolver o problema que o incomoda desde o início do campo de treinamento. O duas vezes All Pro perdeu quatro semanas de treinos antes de retornar a campo de forma limitada antes da abertura da temporada, em 9 de setembro, contra os Jets. Ele estava atrasado para aquele jogo e então foi para o IR em 14 de setembro, dois dias depois de sentir dores no tendão de Aquiles após um treino.

McCaffrey, de 28 anos, liderou a NFL na temporada passada com 2.023 jardas de scrimmage e empatou na liderança da liga com 21 touchdowns, ganhando o prêmio de Jogador Ofensivo do Ano da AP.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.