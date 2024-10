Fontes – Colts WR Michael Pittman Jr. (volta) perderá várias semanas

INDIANÁPOLIS – Michael Pittman Jr., o wide receiver número 1 dos Colts, sofreu uma lesão nas costas que deve deixá-lo afastado dos gramados por vários jogos, disseram fontes a Adam Schefter da ESPN na quarta-feira.

Pittman jogou toda a derrota de domingo para o Jacksonville Jaguars, mas acredita-se que tenha se machucado no jogo. Ele se junta a uma longa lista de jogadores importantes do Colts que lidam com lesões, deixando-os em busca de respostas em diversas posições.

Os Colts ainda não determinaram se Pittman será colocado na reserva por lesão, o que o deixaria de fora por pelo menos quatro jogos.

Pittman tem 22 recepções para 238 jardas e um touchdown em cinco jogos nesta temporada e tem 3.159 jardas combinadas nas últimas três temporadas. Ele foi recompensado durante a entressafra com uma extensão de contrato de US$ 70 milhões por três anos em março, o que o impediu de alcançar a agência gratuita.

Também na quarta-feira, os Colts revelaram que o recebedor titular Josh Downs está lidando com uma lesão no dedo do pé. Ele não participou da prática.

A ausência de Pittman colocará os holofotes sobre o jogador do terceiro ano, Alec Pierce, que prosperou como uma grande ameaça nesta temporada – ele lidera a NFL em jardas por recepção com 28,3 – mas agora provavelmente será solicitado a executar uma variedade maior de jardas. rotas. O novato Adonai Mitchell também provavelmente verá mais oportunidades, embora precise ser mais perspicaz depois de registrar apenas seis recepções em 20 alvos nesta temporada.

A lesão de Pittman agrava uma situação de lesão já preocupante para os Colts.

O quarterback Anthony Richardson está se recuperando de uma lesão oblíqua que o deixou de lado na semana 5, o astro do running back Jonathan Taylor está de fora devido a uma lesão no tornozelo, o lado defensivo titular Kwity Paye perdeu dois jogos devido a uma lesão no quadril e o destacado tackle defensivo DeForest Buckner está na reserva devido a uma entorse no tornozelo.