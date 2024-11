Fontes – Comunicações de capacetes universitários em frequências não criptografadas

As comunicações entre treinador e jogador durante os jogos de futebol universitário do Power 4 nesta temporada têm ocorrido em frequências não criptografadas, disseram fontes à ESPN na quarta-feira, uma revelação que levanta questões sobre se elas poderiam ter sido comprometidas.

O diretor atlético da Texas Tech, Kirby Hocutt, disse que levantou a questão durante uma ligação com os diretores atléticos da Big 12 na terça-feira, depois de saber que as comunicações do capacete dos Red Raiders não eram criptografadas e eram acessíveis a qualquer pessoa com um scanner e conhecimento de como localizar as frequências.

As 12 Grandes instruíram suas 10 escolas que jogam neste fim de semana a enviar seus dispositivos de comunicação de capacete de volta ao GSC, o fornecedor de todas as 68 equipes Power 4 este ano, para uma atualização de software que forneceria criptografia, confirmaram fontes à ESPN.

Espera-se que os módulos e interruptores de corte sejam atualizados e devolvidos a tempo para os jogos de sábado.

O Athletic relatou pela primeira vez o pedido de equipamentos do Big 12.

A Texas Tech solicitou um relatório do Big 12 sobre seus jogos recentes contra TCU e Baylor para garantir que a integridade dos jogos não fosse comprometida, e a conferência está atendendo a esse pedido.

“Precisamos ter um jogo cuja integridade não seja questionável de forma alguma em uma tarde de sábado”, disse Hocutt à ESPN. “Devemos isso aos 120 jovens do nosso time de futebol garantir que isso aconteça, que seja um jogo de competição justa e que o mesmo conjunto de regras seja aplicado.”

Nenhuma escola fez alegações específicas de que um oponente pode ter acessado suas frequências de jogo, e vários treinadores e funcionários do Big 12 e do Power 4 questionaram se uma vantagem competitiva poderia ser obtida se isso ocorresse.

Esta é a primeira temporada de futebol americano universitário em que o uso de tablets e comunicações de capacete entre treinador e jogador foi permitido no nível da FBS. A NCAA aprovou a mudança nas regras em abril, seis meses depois de lançar uma investigação sobre o suposto esquema de roubo de sinal de Michigan sob o comando do ex-funcionário Connor Stalions.

O adesivo verde “C2P” designa capacetes que possuem capacidade de comunicação “treinador para jogador”. As comunicações através desses capacetes têm ocorrido em frequências não criptografadas para todas as equipes do Power 4 nesta temporada, disseram fontes à ESPN. Matthew Maxey/Ícone Sportswire

Um coordenador de frequência fez a descoberta no final de setembro, enquanto se preparava para o jogo Texas A&M-Arkansas no AT&T Stadium em Arlington, Texas. O coordenador notificou suas conclusões à SEC, assim como Baylor e TCU, que encaminharam as informações à conferência.

Os executivos de operações de futebol da SEC, Big 12, Big Ten e ACC trabalharam em conjunto com o GSC nas quatro semanas seguintes para investigar possíveis preocupações e migrar para uma plataforma mais criptografada e segura.

“Estamos cientes do problema e mantivemos comunicação com o GSC e as conferências de nossos colegas, bem como com nossas escolas”, disse a SEC na quarta-feira em um comunicado. “Não temos conhecimento de nenhum caso de comprometimento do sistema durante os jogos. O GSC desenvolveu uma atualização para resolver o problema e alertamos nossas escolas sobre sua capacidade de atualizar seus sistemas no momento de sua escolha.”

A revelação de que os times de futebol universitário não usam frequências criptografadas frustrou vários diretores atléticos das 12 grandes, que acreditavam que as escolas Power 4 tinham a mesma configuração criptografada usada na NFL, disseram fontes.

O GSC não foi encontrado para comentar.

Nos 12 Grandes, as preocupações sobre vulnerabilidades potenciais não foram abordadas no nível do AD e do treinador principal até terça-feira.

Após a ligação de terça-feira, os 12 Grandes enviaram um memorando, obtido pela ESPN, aos ADs e treinadores reconhecendo que alguém com conhecimento profundo de scanners de frequência e do sistema GSC poderia ouvir as comunicações.

“O GSC e os especialistas em frequência consultados compartilharam que o risco de alguém ter acesso a esta comunicação era muito baixo”, escreveu o diretor de futebol e competição do Big 12, Scott Draper, no memorando. “As quatro conferências se reuniam semanalmente para discutir as próximas etapas e cada uma escolheu o mesmo caminho a seguir, para informar os gerentes de equipamentos principais sobre o que sabíamos. Como etapa intermediária, mudamos as frequências enquanto a atualização do software do GSC era concluída. Em retrospectiva, a conferência deveria ter compartilhado esta informação com você.”

As 12 Grandes notificaram os gestores de equipamento das suas 16 escolas membros sobre a mudança para frequências de reserva no início de Outubro, mas alguns funcionários podem não ter transmitido a informação às suas equipas de futebol. Vários anúncios na chamada Big 12 disseram à ESPN que não sabiam do problema até que Hocutt o abordou na terça-feira.

Texas Tech (5-3, 3-2) perdeu por 59-35 para Baylor em 19 de outubro e 35-34 para o TCU no último sábado. Os Red Raiders optaram por seguir em frente com um sistema diferente de treinador para jogador com comunicação criptografada fornecida pela CoachComm para seu jogo contra o número 11 do estado de Iowa no sábado, disseram fontes, em vez de esperar pela atualização do software ou pelos resultados do Big 12 inquérito.

“Nossa comissão técnica de futebol e eu fomos informados ontem sobre os problemas de comunicação entre jogadores e treinadores em todo o país”, disse o diretor atlético do TCU, Jeremiah Donati, em comunicado. “Tal como acontece com qualquer outra investigação, esperamos ajudar a Big 12 Conference no seu processo de revisão.”

O diretor atlético de Baylor, Mack Rhoades, disse: “Apoiamos a integridade de nossas operações no jogo e do programa geral e estamos felizes em cooperar conforme necessário com os oficiais da conferência”.

Na SEC, a liga comunicou a todos os seus programas sobre a atualização de segurança disponível através do GSC. O escritório da liga está atento ao assunto, disseram as fontes, mas não há um grande nível de preocupação com o comprometimento das comunicações.

A Big Ten está ciente da conversa sobre a comunicação do capacete e não teve nenhum problema. Os programas estão atualizando sua tecnologia da mesma forma que outros programas do esporte.

No ACC, a liga acompanha o problema há quase um mês. Em nenhum momento nenhuma equipe do ACC expressou preocupação ao escritório da liga. Todos tiveram a possibilidade de enviar os equipamentos ao GSC para atualização, da qual alguns já aproveitaram. Os funcionários do ACC não têm um nível significativo de preocupação, em parte porque nenhum programa manifestou preocupação e todos continuaram a utilizar o sistema durante o mês de Outubro.

Os dirigentes das conferências Power 4 foram informados por especialistas de que o risco de vulnerabilidades nas comunicações entre treinador e jogador era baixo. Mas uma fonte de uma escola Big 12 disse à ESPN que sua equipe comprou um scanner no início deste mês ao saber da vulnerabilidade potencial e conseguiu localizar sua própria frequência de comunicação entre treinador e jogador durante um treino.

Ainda assim, existem opiniões divergentes entre outros funcionários das 12 Grandes sobre se as equipes podem obter uma vantagem competitiva durante um jogo a partir das comunicações entre o técnico e o jogador do adversário.

A frequência não transmite todas as comunicações dos fones de ouvido entre os treinadores, o que seria inestimável, mas apenas o que um treinador diz a um jogador em campo – normalmente um quarterback no ataque e um linebacker na defesa – e somente quando o treinador está segurando o botão para falar com eles antes que a comunicação seja interrompida 15 segundos antes do snap.

Um oponente sintonizado nessa frequência também precisaria saber como decodificar suas chamadas de jogo e comunicar efetivamente os ajustes ao seu próprio time antes do snap, uma tarefa muito mais desafiadora do que roubar sinais laterais.

“Não há vantagem real”, argumentou um chefe de gabinete das 12 Grandes. “Primeiro, você está falando uma língua diferente. Segundo, se você acha que seria capaz de transmitir em tempo real o que eles dizem e tenta fazer isso em campo, você está delirando. Você está apenas sendo seu estereótipo treinador de futebol paranóico. Você não pode transmitir isso para as crianças rápido o suficiente.”

Pete Thamel da ESPN contribuiu para este relatório.