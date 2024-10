Fontes – Conner Weigman, da Texas A&M, chamada durante o jogo contra Missouri

O ombro machucado do quarterback do Texas A&M, Conner Weigman, está melhorando e ele está saudável o suficiente para se vestir e estar disponível para o jogo contra o No. 9 Missouri no sábado, disseram fontes à ESPN.

Depois de não se vestir contra o Arkansas na semana passada e não jogar desde 7 de setembro, Weigman fez repetições significativas e melhorou o suficiente para voltar ao uniforme dos Aggies, segundo fontes.

A decisão de contratar Weigman ou Marcel Reed cabe ao jogo, segundo fontes. Reed aparece como o esperado titular para o quarto jogo consecutivo, segundo fontes, mas fontes alertaram que se Weigman estiver se sentindo 100 por cento, há uma chance de que ele possa retomar sua função de titular.

A participação de Weigman aumentou nos treinos esta semana, depois de não se vestir bem na semana passada contra o Arkansas, já que ele não foi autorizado a jogar. Com sua atividade nos treinos aumentando e com ele disponível no sábado, uma decisão convincente na posição de quarterback surgirá para a equipe técnica do Texas A&M em um futuro próximo.

Weigman claramente conquistou o cargo de melhor quarterback da A&M, o que será levado em consideração na próxima decisão da equipe, segundo fontes. Reed jogou em alto nível no jogo da Flórida, mas tem sido sólido, mas nada espetacular nos últimos dois jogos.

Texas A&M ganhou apenas 297 jardas no total contra o Arkansas, enquanto Reed fez 11 de 22 e ganhou apenas 13 jardas em 10 corridas. (Ele levou três sacks, contribuindo para esse total baixo.) Reed correu 91 jardas contra o Bowling Green, mas completou apenas 16 de 29 passes.

Isso veio na sequência de um desempenho eficiente contra a Flórida, com Reed correndo para 83 jardas e completando 11 de 17 passes. A&M terminou o jogo com 488 jardas no ataque.

O jogo de passes Texas A&M foi inibido por um corpo de recepção de pedestres, já que Cyrus Allen é o principal recebedor do time com 11 recepções para 203 jardas. No geral, o ataque de passes do Texas A&M é o número 117 no país e o último na SEC, com 162 jardas por jogo.

Weigman está afastado desde a segunda semana da temporada, pois machucou a articulação AC no ombro na derrota para o Notre Dame na abertura da temporada. Ele então agravou a lesão na semana 2 contra McNeese e perdeu os três jogos subsequentes.