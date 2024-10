Fontes – Dante Exum de Mavs faltará 3 meses após cirurgia no pulso

O armador do Dallas Mavericks, Dante Exum, deve perder três meses depois de passar por uma cirurgia no pulso direito na terça-feira, disseram fontes a Shams Charania, da ESPN.

Exum sofreu uma grave lesão no pulso direito durante um treino no campo de treinamento e buscou várias opiniões antes de optar pela cirurgia esta semana. Sua ausência prolongada é um golpe no início da temporada para a quadra de defesa do Mavericks, que agora dependerá fortemente de Spencer Dinwiddie, Quentin Grimes e Jaden Hardy.

Exum, de 29 anos, sofreu lesões ao longo de sua carreira desde que foi selecionado pelo Utah Jazz com a quinta escolha geral do draft de 2014.

Exum jogou na Europa por duas temporadas antes de os Mavs contratá-lo durante a entressafra de 2023. Ele emergiu como um jogador-chave para Dallas, mas perdeu a maior parte de janeiro e fevereiro devido a problemas nos pés e joelhos.

Exum teve média de 7,8 pontos e 2,9 assistências em 55 jogos e foi um dos melhores defensores de perímetro dos Mavs na última temporada.