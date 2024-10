Fontes – Diontae Johnson, Christian Kirk gerando interesse comercial

Com o técnico do Rams, Sean McVay, praticamente arrancando Cooper Kupp do mercado comercial, espera-se que as equipes em busca de ajuda de wide receiver agora se voltem para outros alvos.

Os dois receptores que geraram mais conversas até agora são Diontae Johnson, da Carolina, e Christian Kirk, de Jacksonville, disseram fontes da liga à ESPN.

Não seria uma surpresa ver pelo menos um dos – e possivelmente ambos – Johnson e Kirk negociados até o prazo final de negociação da NFL, 5 de novembro, continuando a tendência de o wide receiver ser a posição mais procurada e negociável.

Na semana passada, três wide receivers de alto perfil foram negociados: Davante Adams para os Jets, Amari Cooper para os Bills e DeAndre Hopkins para os Chiefs.

Mais negociações são esperadas.

Os Panteras já receberam várias perguntas sobre Johnson, e fontes acreditam que Carolina está buscando uma escolha intermediária no draft em troca de um jogador que nesta temporada, apesar de jogar em um ataque difícil, tem 30 recepções para 357 jardas e três touchdowns.

Algumas fontes acreditam que é apenas uma questão de saber onde Johnson irá parar antes do prazo final de negociação. Os Panteras (1-6) jogam em Denver no domingo e já descartaram Johnson devido a uma lesão na costela.

Johnson tem 28 anos e deve ganhar US$ 3,5 milhões pelo resto da temporada – o que o torna mais jovem e mais barato do que alguns dos outros wide receivers potencialmente disponíveis.

Carolina continuará a ouvir as ofertas à medida que o prazo de negociação se aproxima, mas há algumas fontes que acreditam que, após uma enxurrada de negociações de wide receiver, Johnson é agora o recebedor com maior probabilidade de ser transferido.

Outras equipes também estão de olho em Kirk, cujo desempenho nesta temporada em Jacksonville caiu em comparação com as temporadas anteriores. Se os Jaguars perderem no domingo para o Green Bay e caírem para 2-6, será mais provável que estejam dispostos a aceitar ofertas para jogadores como Kirk.

Kirk, de 27 anos, tem 25 recepções para 320 jardas e um touchdown nesta temporada, o terceiro com os Jaguars.

Os Jets também estariam abertos a negociar o wide receiver veterano Mike Williams pelo preço certo, de acordo com fontes da liga.

Acredita-se que as equipes que ainda precisam de um receptor sejam os Steelers e os Chargers, entre outros.

Houve especulações sobre se os Rams estariam dispostos a negociar Kupp, mas McVay fez o possível para encerrar a conversa após a vitória de quinta à noite sobre os Vikings. McVay reiterou sua posição sobre Kupp na manhã de sexta-feira, dizendo que uma troca envolvendo o ex-Jogador Ofensivo do Ano da NFL “não é uma jogada que queremos fazer”.

“Ele é um Ram e esperamos que continue assim”, disse McVay.