Fontes – Espera-se que Tom Brady seja aprovado como proprietário minoritário dos Raiders

Espera-se que Tom Brady seja aprovado como proprietário minoritário do Las Vegas Raiders na reunião de proprietários de outono da NFL na terça-feira em Atlanta, disseram fontes da liga à ESPN no sábado.

O comitê financeiro da NFL revisou a oferta de Brady e planeja levá-la aos outros proprietários para votação, sendo necessário que 24 dos 32 proprietários da liga a aprovem.

Mas, como disse uma fonte à ESPN, o comitê não levaria a proposta de Brady à votação dos proprietários se ela não fosse aprovada, o que agora parece ser uma formalidade.

O comitê financeiro aprovou por unanimidade Brady como proprietário minoritário, e ninguém se lembrava da última vez que os proprietários votaram contra a recomendação unânime do comitê financeiro, disseram fontes à ESPN.

Brady, portanto, está a poucos dias de comprar aproximadamente 10% dos Raiders, junto com o empresário Tom Wagner, do proprietário Mark Davis. É uma transação que foi acordada em maio de 2023, mas precisou ser refinada e ajustada depois que o comitê financeiro da liga acreditou que a oferta inicial era muito descontada.

“Estamos entusiasmados com a entrada de Tom nos Raiders”, disse Davis a Paul Gutierrez da ESPN no momento do acordo inicial. “E é emocionante porque ele será apenas o terceiro jogador na história da Liga Nacional de Futebol a se tornar proprietário”.

George Halas e Jerry Richardson são os outros dois.

Antes do que acabou sendo a última temporada de Brady na NFL em 2022, o quarterback sete vezes vencedor do Super Bowl concordou com um contrato de 10 anos no valor de US$ 375 milhões para se juntar à Fox como analista assim que sua carreira de jogador terminasse. Ele se aposentou em 2023 e concordou em começar na Fox na temporada de 2024.

Espera-se que Brady, 47 anos, se torne um dos ex-atletas de maior destaque a possuir uma parte de um time, juntando-se a grandes nomes de todos os tempos, como Michael Jordan, que se tornou co-proprietário da franquia Bobcats/Hornets; Magic Johnson, que fazia parte de um grupo de investimentos que comprou uma participação nos Dodgers and the Commanders; Dwyane Wade, que comprou uma participação acionária no Jazz em 2021; Alex Rodriguez, que se tornou co-proprietário dos Timberwolves em 2021; Mario Lemieux, dono dos Penguins desde 1999; Patrick Mahomes, que se tornou co-proprietário do Royals em 2020; Warrick Dunn, que é sócio limitado dos Falcons; John Stallworth com os Steelers; e Lewis Hamilton com os Broncos.