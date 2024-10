Fontes – Hugh Freeze, de Auburn, deverá ser técnico após doença

O técnico do Auburn, Hugh Freeze, chegará tarde a Lexington para o jogo de sábado contra o Kentucky, depois de lidar com uma doença, disseram fontes a Pete Thamel, da ESPN.

Freeze não viajou com os Tigers na sexta-feira depois de adoecer, potencialmente devido a uma intoxicação alimentar, disseram fontes. Ele está voando para se juntar à sua equipe na manhã de sábado, antes do início das 19h45 horário do leste dos EUA.

Auburn está no meio de uma seqüência de quatro derrotas consecutivas desde o início do jogo na SEC. É a primeira vez na história da escola que os Tigres iniciam um jogo de conferência de 0 a 4 em anos consecutivos.

“Parece que não tomamos a decisão certa como treinadores ou a jogada certa de vez em quando em momentos críticos, e essa tem sido a história durante todo o ano”, disse Freeze depois que Auburn perdeu uma vantagem de 17-6 sobre o Missouri na semana passada para perder 21-17.

Informações da Associated Press foram usadas neste relatório.