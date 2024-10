Fontes – Indiana QB Kurtis Rourke deve perder pelo menos um jogo

O quarterback do Indiana, Kurtis Rourke, não deve jogar na próxima semana contra o Washington, depois de sofrer uma lesão no polegar no sábado contra o Nebraska, disseram fontes a Pete Thamel, da ESPN, no domingo.

Rourke retornará aos Hoosiers nesta temporada, mas o cronograma ainda não está claro, disseram fontes.

Ele não jogou no segundo tempo da vitória do No. 16 Hoosiers por 56-7 sobre o Nebraska depois de machucar o polegar direito ao ser atingido em uma tentativa de passe no segundo quarto. Ele permaneceu no jogo e arremessou 189 jardas em 17 de 21 passes com um touchdown e uma interceptação enquanto levava os Hoosiers a uma vantagem de 28-7 no intervalo, mas ficou na linha lateral em roupas normais durante o segundo tempo, que o técnico do Indiana Curt Cignetti pediu uma medida de precaução.

O reserva Tayven Jackson, que começou cinco jogos pelo Indiana em 2023, substituiu Rourke no segundo tempo e arremessou para 91 jardas e dois touchdowns em passes de 7 de 8, enquanto liderava quatro touchdowns.

Rourke, um veterano transferido de Ohio no sexto ano, emergiu como um candidato ao Troféu Heisman enquanto guiava os Hoosiers para seu primeiro jogo como titular por 7 a 0 desde 1967.

Informações de Max Olson da ESPN foram usadas neste relatório.